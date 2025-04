PL-győztes az FC Liverpool, Szoboszlai Dominik az első magyar futballista, aki angol bajnok lett

Anglia;Premier League;futball;FC Liverpool;Szoboszlai Dominik;

2025-04-27 19:25:00 CEST

A középpályás klasszis két gólpasszt is adott vasárnap délután a Tottenham Hotspur elleni meccsen.

Szoboszlai Dominikkel a kezdőben, egy otthoni, Anfield Road-i meccsen simán 5-1-re elintézte a Tottenham Hotspurt és szerezte meg a 20. angol bajnoki címét az FC Liverpool. A magyar középpályás klasszis a meccsen két gólpasszt adott, nem mellesleg ő az első magyar futballista, aki a szezon végén magasba emelheti a Premier League-győzelmet jelentő serleget: vasárnapi győzelmével az FC Liverpool 82 ponttal áll a tabella élén, és mivel az angol bajnokságból ebben az idényben már csak négy forduló van hátra, a 67 ponttal második Arsenalnak matematikai esélye sincs a merseyside-iak megelőzésére. A húsz bajnoki címmel a liverpooliak rekordot állítanak be, rajtuk kívül ennyiszer csak a Manchaster United végzett a Premier League élén.

Szoboszlai Dominik először a 17. percben adott gólpasszt, ő csúsztatta be a labdát jobbról a gólszerző Luis Diaznak, akinek ezután három méterről már csak el kellett találnia a kaput. Ő volt az a 63. percben is, aki a londoniak 16-osáig vitte a labdát, mielőtt Mo Szalahnak passzolta volna, aki 13 méterről ballal bevágta. Arne slot vezetőedző öt perccel késővb lecserélte a magyar középpályást, aki helyett Curtis Jones lépett pályára

A londoniaknak a statisztikák szerint eleve nem volt túl sok esélye, a legutóbb 14 éve nyertek az Anfielden, a most vasárnap előtt három Anfield Road-i meccsük mindegyikén kaptak egy négyest a liverpooliaktól. Eközben a merseyside-i csapat a legutóbbi 15 otthoni mérkőzésének az egyikét sem veszítette el – 13 győzelem és két döntetlen a mérleg –, a legutóbb a Nottingham Forest nyert az Anfielden 1-0-ra 2024. szeptember 14-én.

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán igazolt az angol klubhoz, amely 70 millió euróért vásárolta ki az RB Leipzignél 2026-ig tartó szerződéséből. Ő minden idők legdrágább magyar játékosa. Első liverpooli szezonjában 45 meccsen 7 gólt és 5 gólpasszt ért el (A Premier League-ben 3 gólig jutott), jelenleg is zajló 2024/2025-ösben 44 meccsen 7 gólnál és 6 gólpassznál jár. Vasárnap a meccs előtt azt mondta, különleges nap ez, hiszen 35 év után először lehet együtt ünnepelni. Ezzel arra célzott, hogy az FC Liverpool 30 év után 2020-ban is PL-győztes lett, de a bajnoki serleget az akkori játékosok a Covid-19 jelentette korlátozások miatt üres stadionban, szurkolóik nélkül vették át. Most a hivatalos átadóra és a bulira még várni kell a szezon utolsó meccséig, a Crystal Palace elleni május 25-i mérkőzés végéig, de az biztos, hogy az FC Liverpool a Premier League 2024-2025-ös szezonjának a győztese.