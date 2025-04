Francis Ford Coppola megkapta az Amerikai Filmintézet életműdíját

Tavaly Nicole Kidman kapta az AFI életműdíját. Az utóbbi évek díjazottjai között volt John Williams, Mel Brooks, Denzel Washington és Julie Andrews is.

- mondta. "Nem vagyok és soha is nem leszek más, mint egy közületek" - fogalmazott.

"Most már értem, hogy itt, ez a hely, amely megteremtett engem, az otthonom, valójában nem is egy hely, hanem ti vagytok - barátok, kollégák, tanárok, játszótársak, családtagok, szomszédok, minden gyönyörű arc -, akik üdvözlik a visszatérésemet"

George Lucas, Spike Lee, Dustin Hoffman, Al Pacino, Andy Garcia és Morgan Freeman is az ünneplők között volt.

A Los Angeles-i Dolby Színházban szombaton megrendezett ceremónián számos hollywoodi híresség méltatta az öt Oscar-díjas filmest, A keresztapa-trilógia és az Apokalipszis most rendezőjét, akinek legutóbb a Megalopolisz című filmjét láthatta a közönség.

Steven Spielberg, Robert De Niro és Harrison Ford is köszöntötte a 86 éves Francis Ford Coppolát az Amerikai Filmintézet (AFI) 50. díjátadó ünnepségén, amelyen a filmrendező életműdíjat vehetett át.

Magyarországon jelenleg a kultúratámogatás olyan, mint a magyar népmesében az okos lány: hoz is ajándékot, meg nem is - ez derült ki a Freeszfe Egyesület politikusokkal folytatott kerekasztal-beszélgetésén. A helyzetleírás és a párbeszéd mellett azonban konkrét megoldási javaslatok most sem hangoztak el.