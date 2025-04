Nagyságrend és egyéb állatfajok

műveltség;

2025-04-29 06:00:00 CEST

Olvastam a minap kedves napilapomban: „A magyar átlagkereset és az időskori ellátás nagyságrendekkel nagyobb, mint az ukrán”. Kiderülnek részletek is a cikkből, miszerint: „az ukrán havi átlagnyugdíj valamivel több, mint 50 ezer forint volt. Ezzel szemben a magyar átlagnyugdíj 234 ezer forint volt ugyanebben az időszakban”.

Na mármost. Ezekből az adatokból láthatjuk, ez durván négyszeres arány. Mivel minálunk a tízes számrendszer használatos, abban egy nagyságrend tízszeres szorzót jelent. A négyszeres szorzó még fél nagyságrendet sem jelent, nemhogy nagyságrendekkel, vagyis, akár százszorosan, ezerszeresen többet.

Szomorú lenyomata ez a hazai műveltségünknek. De lássuk be, derék miniszterelnökünk is dicsekedett már egyik beszédében, hogy a hazai GDP nagyságrendekkel nőtt, pedig még a kétszeresét sem nagyon érte el. Igaz, a számítógépeinkben használt bináris számrendszer esetén ez az állítás már tényleg valós lenne. Ha én, mérnökként bevallanám, hogy nem hallottam soha, mondjuk, Anatole France Nobel-díjas íróról, megvető pillantásokat kaphatnék filosz barátaimtól. És joggal, mert nagyszerű műveket írt. De hát ezzel nem is dicsekednék, ahogy teszik igen magas tudásúnak tartott értelmiségiek, mondván, nem is egyszer: csaknem megbuktam matematikából, fizikából.

Ha egyszer nálunk is lesz egy bölcs kormány, és annak bölcs művelődési-oktatási minisztere, tehetséges stábbal, hozzájuk számos kiváló tanárral az oktatásban, talán ez a felfogás is javítható lesz. És talán-talán, akkor tudni fogják művelt emberek, hogy mit jelent és mekkora a nagyságrend.

A szerző villamosmérnök

