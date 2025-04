Az improvizáló zongorista

Tomi Balogh;

2025-04-29 21:18:00 CEST

A Londonban élő zongorista, zeneszerző, hangszerelő és producer, Tomi Balogh hosszú idő után koncertezik újra Magyarországon. A fiatal nemzedék esélyeiről is kérdeztük.

A 31 éves Tomi Balogh gyerekkorában dobolt, kamaszként váltott zongorára, és Binder Károly növendékeként diplomázott a Zeneakadémia jazztanszékén. Marosvásárhelyi és budapesti versenygyőzelmek után, 2013-ban elnyerte a Vukán György által alapított Creative Art díjat, két évvel később bekerült a Nemzeti Tehetség programba, Junior Prima-díjjal ismerték el, illetve Az improvizáció stratégiája címmel tartott TedX előadást. Hamarosan saját triót és kvartettet alapított, bemutatkozó lemezén (Mystic Stars) Szakcsi Lakatos Béla is közreműködött; a Magyar Rádió Márványtermében önálló szerzői estet adott. 2018-ban Amerikába, a patinás bostoni Berklee College of Musicra ment tanulni, s azóta itthon keveset hallottunk róla.

„Tisztán zenei szempontból nagyon izgalmas volt Amerika, de az ottani életstílust nem tudtam megszeretni, így amikor vízum-problémák miatt haza kellett jönnöm, eldöntöttem, hogy nem megyek vissza” – meséli. 2020 szeptemberében már nagyon tudatosan, hosszú távú szakmai tervekkel költözött Londonba. A járványidőszak sok bizonytalanságot hozott, mégis jól érezte magát, és a Jem Wax énekes-dalszerzővel létrejött együttműködésből rengeteg dal született. A pandémia után megnyitottak a helyek, és a magyar muzsikusokkal régóta szimpatizáló londoni 606 Clubban adta bemutatkozó koncertjét, amit sok új meghívás követett. Bekerült a Soho talán legjobb klubja, az 1959 óta működő Ronnie Scott’s programjába, majd ennek köszönhetően, másfél évvel ezelőtt lett Yolanda Brown zenekarának állandó billentyűse. A jamaicai származású szaxofonos – akinek zenéje a jazz, a soul és a reggae elemeit ötvözi – mára igazi nemzetközi sztár, nagy európai és ázsiai fesztiválok vendége. Néhány héttel ezelőtt Windsorban, III. Károly király előtt mutatkoztak be, ősszel pedig Japánba utaznak, ahol két estén a tokiói Blue Note-ban is fellépnek.

Tomi Balogh pályáján a zenekar, a szóló- és triókoncertek mellett egyre fontosabb a zeneszerzés, hangszerelés, produceri munka, ami szerinte az új jazz-generáció számára nemcsak egzisztenciális biztonságot teremthet, de az alkotói kibontakozást is segíti. Napjainkra a jazz műfaji határai jelentősen kitolódtak, így magára sem kifejezetten jazz-zongoristaként, hanem „improvizáló zongoristaként” tekint, aki számára fontos, hogy megtalálja a saját, összetéveszthetetlenül egyéni hangját. Ebben segítenek a meglepő harmóniamenetek, amelyek gyerekkora óta jellemzik játékát. Zeneszerzőként szívesen nyit a rhythm and blues, a hip-hop és más könnyűzenei műfajok felé, de itt is ragaszkodik a kreativitáshoz, az egyéni invencióhoz. „Voltak és vannak példaképeim, akik inspirációt adnak, de semmi értelme nem lenne másolni őket” – mondja Tomi Balogh, aki most fejezte be egy dokumentumfilm és két rövidfilm zenéjét, s közben új lemezén is dolgozik.

Infó: Tomi Balogh & Bubby Lewis & Dávid Hodek Trio. 2025. május 2. Budapest Jazz Club

Zenésztársak: Bubby Lewis és Hodek Dávid Tomi Balogh triókoncertet ad Bubby Lewis amerikai basszusgitáros és Hodek Dávid felvidéki magyar dobos társaságában. Az idejét Japán és az Egyesült Államok között megosztó Bubby Lewis (művésznevén: Peanut Butter Man, azaz Mogyoróvaj ember) olyan sztárokkal dolgozott, mint Snoop Dogg, Dr. Dre, Quincy Jones és Stevie Wonder. Zenei pályája mellett divatikon, aki a japán animék, videójátékok és képregények világában él. Hodek Dávid még mindig csak 27 éves, de már 2008 óta megszakítás nélkül színpadon van. Magyar és szlovák, majd nyugat-európai fesztiválok és klubok után Amerikában is komoly sikereket ért el. Eddig 14 albuma jelent meg a jazz, a funk és a hip-hop műfajában. A trió – Tomi Balogh feleségével, Bartal Zsófival (fuvola) és Leon Foster Thomas-szal (steelpan) kiegészülve – május 1-én Londonban, a Ronnie Scott’s-ban is színpadra lép.