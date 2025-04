A boldogság szigete

gyerekek;nyílt nap;Bátor Tábor;

2025-04-29 13:24:00 CEST

Súlyos vagy tartós betegséggel élő gyermekeknek nyújt ingyenes segítséget a Hatvanban „cimborák” között eltölthető egy hét.

Családi napot szervezett a Bátor Tábor Alapítvány, amely súlyos vagy élethosszig tartó betegséggel élő 18 év alatti gyerekeknek, kamaszoknak nyújt segítséget a lelki felépüléshez. Az eseményen több száz táborozó család vett részt Hatvan külső területén egy minden igényt kielégítő komplexumban, ahol áprilistól várják a táborozókat 3-6 napos turnusokban az önkéntesek.

Kísérőnk, Zsófia önkéntesként, a táborban segítőként kezdett el dolgozni, majd a Bátor Tábor Alapítvány munkatársa lett. Ő kísért körbe minket a tábor hatalmas területén, ahol a cél, hogy a fizikailag és lelkileg megterhelő kórházi kezelések után a gyerekek elfelejtsék az őket ért megpróbáltatásokat és sok vidámsággal, nevetéssel, boldogan térjenek haza a táborozás után.

Hogy ez mennyire hatékonyan működik, azzal percenként szembesülhettünk sétánk során, amikor táborozók és a rájuk vigyázó önkéntesek – akiket a táborban cimborának neveznek – boldogan borultak egymás nyakába, amikor találkoztak a családi napon. Kísérőnk elárulta, hogy számára a táborok egyik legfelemelőbb pillanata, amikor a nap zárásaként 140-en éneklik együtt a tábordalt. De felejthetetlen emlékként idézett fel több színdarabot is, amit az egy házban lakók adnak elő mindig a táborzárás előtti utolsó estén, ahogy azt is, hogy az első napon még egymást óvatosan méregető tömegből, hogyan áll össze fokozatosan a táborozás végére egy egymást támogató, szerető, hihetetlenül erős közösség.

A hatvani táborhelyen a lovaglástól kezdve, az íjászaton keresztül a bátorságpróbákon keresztül – ezek közé tartozik például, hogy nyolc méter magasságban kell egy folyamatosan mozgó faoszlopról elugorva beleütni egy labdába (természetesen mindez száz százalékosan biztonságos körülmények között történik, biztosítókötéllel és a feladat felügyeletére külön kiképzett segítőkkel) – számtalan érdekes program várja a gyerekeket.

Egy-egy turnusban körülbelül 70 cimbora és 70 táborozó tartózkodik a táborban, ahol a biztonság a legfontosabb szempont, a gyerekekre a nap 24 órájában felügyelnek. Ennek része az is, hogy éjszakai ügyelet van, és az is, hogy nappal is legalább két önkéntes van egy-egy gyerekcsoporttal. Így egy nem várt eseménynél (például rosszullétnél) az egyik cimbora marad a gyermekek mellett, a másik elmegy segítségért.

Az orvosi épületben a falakon színes minták és mesefigurák láthatók, az egészségügyi csapat a kórházakban megszokott – és a gyermekek által nem kedvelt fehér köpeny helyett – színes pólóban várja a pácienseket. Óriási a felelősségük és nagyon fontos szerepük van az orvosoknak és ápolóknak, a folyamatos felügyelet mellett ők figyelnek arra, hogy mindenki abban az időpontban és azt a gyógyszert kapja meg, amit a kórházban felírtak. Ezen kívül a mosolygós doktorok segítenek a táborozás során kivédhetetlen kisebb sérülések ellátásában is.

A tábor ideje alatt nincs mobiltelefonozás, kintről semmilyen ételt vagy italt nem lehet behozni. Naponta ötször kapnak enni a táborozók, az egészséges étrend összeállításánál figyelembe veszik az egyedi sajátosságokat, gluténérzékenységet, cukorbetegséget stb.

Mindenkitől függetlenül A Bátor Tábor Alapítvány a kezdetektől nagyon ügyel a függetlenségére, ez jelent garanciát a hosszú távú, stabil működésre. Nem kap állami támogatást – nem is kér – bevételeit támogatásokból, többek között az adók felajánlott 1 százalékából szerzi. Bármilyen politikai megkeresést elutasít a tábor, nem számít, hogy melyik oldalról érkezik, hogy fenntarthatóan tudja szolgálni a beteg gyerekek ügyét.

A táborozók kiválasztásánál aktuális egészségügyi állapotuk a legfőbb szempont. Évente közel 4000 gyereknek, családtagnak nyújt gyógyító élményeket a Bátor Tábor, a táborok mellett a kórházi és iskolai programokon is.

Az önkéntesek (cimborák) kiválasztása nagyon szigorú szempontok alapján, pszichológusok bevonásával történik. Aki a táborban szeretne dolgozni a gyermekekkel, a kiválasztása után nagyon intenzív képzésben részesül, hogy azon a területen, ahova beosztják, a legjobb minőségű munkát tudja elvégezni. A tábor népszerűségére jellemző, hogy nemcsak a gyerekeknél, hanem az önkénteseknél sem ritka a várólista.