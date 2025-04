Egy Habony-közeli cég korábbi vezetője is pályázott budapesti cégvezetőnek

fővárosi önkormányzat;Habony Árpád;cégvezetők;Stockton Zrt.;

2025-04-28 18:00:00 CEST

De próbálkozik az a Császy Zsolt is, akit korábban börtönbüntetésre ítéltek az úgynevezett Sukoró-perben.

Még az a Zelles Sándor, a Stockton Zrt. korábbi vezetője is beadta jelentkezését egy fővárosi cég élére, akit korábban Habony Árpád köréhez soroltak – írja a Magyar Hang.

Zelles Sándor a Budapesti Közlekedési Vállalatot (BKV) és a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) irányítaná. Őt a nyilvánosság korábban a NER-közelinek tartott cég vezetőjeként ismerhette meg, különösen azt követően, hogy kiderült: a cégnek elővásárlási joga volt a városfejlesztés elé néző rákosrendezői területre, amelyet azonban a cég végül nem érvényesített. Idén februárig vezette a Stockton Zrt.-t, korábban pedig a Gyurcsány-kormány idején a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jogelődjét is irányította, majd a Válasz Online szerint később Habony Árpád gazdasági köreihez került közelebb.

Szintén ismert név Császy Zsolt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) egykori értékesítési igazgatója, aki a Sukoró-ügy miatt kapott börtönbüntetést. Ő a BFVK vezetői posztjára pályázott. Bernula István is jelentkezett, aki korábban Zugló városgazdálkodási cégét vezette a szocialista Horváth Csaba polgármestersége alatt, ám a 2024-es önkormányzati választás után az új momentumos polgármester visszahívta tisztségéből. Bernula István állítólag négy különböző cégvezetői pozícióra is beadta pályázatát.

A bíráló bizottság zárt üléseken tárgyalja a beérkezett pályázatokat, a megfelelő jelentkezőket személyes meghallgatásra hívják, majd javaslatot tesznek a főpolgármesternek, aki a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti a döntést. A végső szavazás nyílt ülésen történik, hacsak a pályázó nem kér zárt ülést. A döntést az eredeti tervek szerint május végéig kell meghozni. A március végéig meghirdetett pályázati határidőre összesen 43 pályázat érkezett be, bár ez nem jelenti, hogy ennyi különböző jelölt lenne, hiszen többen több pozícióra is jelentkeztek. Korábban kiderült, hogy a jelenlegi cégvezetők is maradnának, ezért ők is újra pályáztak. Információk szerint azonban nem minden jelentkezés volt meggyőző; volt olyan pályázó, aki mindössze három mondatban vázolta elképzeléseit a megpályázott vállalat jövőjéről.

A pályázatok minőségével kapcsolatos aggályokat jelzi az is, hogy a tiszapárti Bujdosó Andrea vasárnap javaslatot tett a bíráló bizottságnak. Indítványa szerint, ha a bizottság döntése alapján nem hívnak meg legalább három jelentkezőt személyes meghallgatásra, akkor kérjék fel a főpolgármestert, hogy az adott pozícióra újra írja ki a pályázatot, változatlan feltételekkel, harmincnapos határidővel. Ez lényegében azt jelenti, hogy a Tisza Párt addig szeretné ismételten meghirdetni a vezetői állásokat, amíg elegendő számú, megfelelő képességű pályázó nem jelentkezik.