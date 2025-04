Rendkívüli állapotot hirdettek Spanyolországban, az áramszolgáltatás este 10-ig csaknem felerészt már helyreállt

Spanyolország;Portugália;áramszünet;

2025-04-28 23:19:00 CEST

A vasúti közlekedés lassanként kezd újra magához térni, de 11 szerelvény továbbra is mentésre vár.

Hét spanyolországi autonóm közösség területén hirdetett rendkívüli állapotot Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter az országot sújtó hatalmas áramszünet miatt - derül ki az El País élő hírfolyamából. Ez azokra az autonóm közösségekre vonatkozik, amelyek vezetése kéri, hétfő este 11 óráig Madrid, Andalúzia, La Rioja, Murcia, Kasztília-La Mancha, Extremadura és Galícia döntött így

Mint ismert, Spanyolországot és Portugáliát hétfőn nem sokkal dél után hatalmas méretű, országos áramszünet sújtotta, amelynek következtében kulcsfontosságú iparágak - mint például a közlekedés és a távközlés - omlott össze. Sara Aagesen miniszterelnök-helyettes, környezetvédelmi miniszter közlése szerint Hétfő este 10-ig Spanyolországban az áramszolgáltatást 43 százalékban már sikerült helyreállítani úgy, hogy este háromnegyed 7-kor Aragónia, Galícia, Asztúria, Navarra, Kasztília és León, Extremadura és Andalúzia területeinek nagyjából az egyharmadán-egyharmadán volt áram.

Az El Pais szerint fokozatosan Barcelonába is kezd visszatérni a normális élet. Az üzletek bezártak, de azok a kocsmák, ahol éppen van áram, nem feltétlen járnak annyira rosszul, legalábbis az emberek jobb híján a teraszokon várják, hogy mi fog történni és mikor. A gyertyák, elemek, lámpák és kályhák fogynak még jól mostanában. Az ATM-ek előtt is nagy a sor, mivel fizetni értelemszerűen mindenhol csak készpénzben lehet. Nyolc és fél óra áramszünet után Cadíz városába is elkezdett visszatérni az élet. A spanyol vasúti közlekedés lassanként kezd újra magához térni, de 11 szerelvény továbbra is mentésre vár Óscar Puente közlekedési miniszter szerint.

Bár sokhelyütt – például Valenciában – kinyitnak az iskolák, tanítás nem lesz, Madridban pedig mintegy 280 000 diák vizsgáját halasztják el az áramszünet miatt, a katalán diákok viszont jelen állás szerint nem ússzák meg a holnapi témazárókat. A madridi diákokon kívül kapnak egy szabadnapot a parlamenti képviselők is, akik közül többeknek nyilvánvaló nehézségei támadtak az utazással.

A rendvédelmi szervek számára viszont jelentős pluszmunkát jelent a kialakult helyzet, 15 ezer polgárőrt és gárdistát vezényeltek ki a közrend fenntartására. Jelentősebb incidensről nem tudni.

Portugália ugyancsak országos problémával küzd, Lisszabonba 9 órás áramszünetet követően, nem sokkal este tíz előtt kezdett el visszatérni az élet. A portugál nemzeti áramszolgáltató, a Redes Energéticas Nacionais (REN) becslései szerint országszerte már egymillió ember áramellátását sikerült helyreállítani. Luís Montenegro miniszterelnök ígérete szerint az áramszolgáltatás az országban mindenhol helyre fog állni.