Akinek nem ügye

Jakupcsek Gabriella;Magyar Péter;

2025-04-29 06:00:00 CEST

Az egyik oldal támadja, a másik harcosan méltatja Jakupcsek Gabriellát, amiért lemondta szereplését a Női Sikernap pécsi rendezvényén, ahová Magyar Pétert is meghívták. A műsorvezető azzal indokolt: a női önelfogadás számára fontos ügyét szeretné távol tartani a pártpolitikai csatározásoktól. Sokan félreértették, avagy félremagyarázták az indoklását, amihez hasonlóval lépett vissza aztán Magyar is: nem szeretne akadálya lenni egy fontos témájú rendezvénynek. A beszélgetést végül más szereplőkkel megtartották, de azóta is csattognak a kommentek: tiszások esnek neki a műsorvezetőnek, Szentkirályi Alexandra és a Magyar Nemzet meg a pártelnök torkának, egyáltalán hogy képzelhette, hogy nők közelébe megy.

Érdekes időket élünk, ha ma itthon úgy kell védeni egy (össz)társadalmi ügyet, hogy kölcsönösen távol maradunk tőle. Csakhogy eleve abszurd ötlet volt Magyar Pétert „mint magánembert” meghívni a rendezvényre, hiszen kiemelt közszereplő, a napi politika egyik legnépszerűbb, egyben egyik legmegosztóbb alakja (attól függően, kit kérdezünk), akit magánemberként legfeljebb egy kávéra lehetne meghívni, négyszemközt. Bármi, amihez hozzászól vagy ahol megjelenik, politikai üzenettel telik meg, és bekerül a hírekbe. Ráadásul korábbi kutatásokból kiderült, hogy törékeny a megítélése a nők szemében, a volt feleségének lehallgatása és az egyéb kiszivárogtatott ügyei (melyek lehetnek a propaganda koholmányai) bizalmi deficitet okoztak a női szavazóknál. Nem tudni, mennyit sikerült azóta ledolgoznia ebből az életmódkontentek vagy az új barátnője (korábbi asszisztense) posztolásával, avagy mennyit nyomott volna a latban, ha arról mesélhetett volna a plénum előtt, hogyan támogatta Varga Juditot a karrierépítésben. Jakupcseknek elég lett volna azt mondani, ő ebből a buliból inkább kimaradna. Mindennemű magyarázat csak olaj a tűzre, amikor a honi közélet egy puskaporos hordó, és a Fidesz kezében van a kanóc.