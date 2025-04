Tükröződés

Fidesz;főváros;etikai kódex;

2025-04-30 06:00:00 CEST

Összetörhettek a tükrök a Fidesz háza táján. Etikai kódexet íratnának a fővárosi önkormányzati képviselőknek. Merthogy Kollár Kinga azt találta mondani az Európai Parlamentben, hogy a jogállamisági mechanizmus működik, az uniós források elapadásával a honi életszínvonal romlik.

Mondhatta volna máshogy. Például, hogy nincs miből osztogatni a NER-oligarcháknak, így megakadt a Fidesz szemfényvesztő gépezete. Az uniós-fővárosi képviselő abban bízik, hogy a nyomor fokozódása felrázza a magyarokat a jövő évi voksolásra.

Talán. Bár a hiány viszonylagos. A felfüggesztett 21 milliárd euró akkor is csak részlegesen hasznosult volna, ha megérkezik. A többit zebrára, sportautóra, karórára, jachtra meg hatvanpusztai üvegházra költötte volna az erkölcsileg feddhetetlen NER. Persze jutott volna valamennyi félméteres kilátóra, szökőkútra, táncházra. Mert a fővárosi árvízi védműre, az új trolikra, vagy az egészségügyre nem maradt, épp most sírja tele a kórházi szakadt ágyneműket az államtitkár.

Vajon melyik etikai kódexen menne át Schadl György végrehajtói ténykedése, Rogán Antal kötvényüzlete, Lázár trafikjai, Gulyás esküvője, az Orbán család bányái, birtokai, a miniszteri jachtozások, vadászatok?

Meg a NER-gyerekek Porschéi, vejek Ferrarija, lányok és asszonyok krokodilbőr táskái, gyémántos órái, a barátoknak és üzletfeleknek osztott állami megrendeléshegyek, sok milliárdos befektetések, hitelek, átjátszott koncessziók.

S vajon hogyan férnének bele azok a kinyilatkoztatások, miszerint akinek semmije sincs, annyit is ér, meg az elvesző közvagyon jelleg, vagy éppen a Kollárnak most nekiugró Orbán Viktor hetyke válasza a magánrepülős meccsnézéseket firtató kérdésre: „mindig is így mentem, jövő héten is így fogok menni.” Aligha hazudott. Csak éppen a kormánytisztviselők etikai kódexe szerint „lekötelező mértékű ajándék” elfogadása erősen tiltott. Azt a lapot biztos kitépték a házi könyvtárban lévő példányból. A tükrök meg annyira homályosak, hogy már a NER-en kívüli világ látszik tolvaj árulónak.