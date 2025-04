Elektromos cigikkel dílerkedő kiskorú kirablását tervezte egy letartóztatott rendőr

rendőr;rablás;letartóztatás;elektromos cigaretta;

Több, hasonló bűncselekményt is terveztek, ám kollégái közbeléptek.

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta azt a rendőrt, akit hivatali visszaélés bűntettével, valamint rablás előkészületének vétségével gyanúsítanak – közölte szerdai, lapunknak is megküldött tájékoztatásában a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közlemény szerint az ügy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) felderítése alapján indult. Ennek lényege, hogy egy vármegyei rendőrfőkapitányságon dolgozó rendőr új szolgálati helyén továbbra is használta a rendőrségi nyilvántartási rendszerekhez korábban biztosított hozzáférési jogosultságát. Több alkalommal végzett olyan lekérdezéseket, amelyek nem kapcsolódtak szolgálati feladataihoz.

Az így megszerzett adatokat később barátaival és ismerőseivel is megosztotta. Idén márciusában az egyenruhás – egy ismerőse felkérésére – vállalta, hogy egy elektromos cigarettával kereskedő fiatalkorútól fenyegetéssel szerez meg legalább 100 darab készüléket. A konkrét részleteket is megbeszélték. Tervük szerint a megszerzett árut értékesítették volna, és így több százezer forintos bevételhez jutnak. Emellett – sikeres akció esetén – további személyeket is ki akartak rabolni, arra számítva, hogy az áldozatok nem tesznek feljelentést.

A rendőr cselekményei 9 rendbeli hivatali visszaélés bűntettének, valamint rablás előkészülete vétségének megállapítására alkalmasak. A nyomozó ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a letartóztatását, a döntés jogerős, a végzést minden érintett tudomásul vette.

A rendőr szolgálati jogviszonya megszűnt.