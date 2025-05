Vérfagyasztás

színház;horror;

2025-05-04 10:04:00 CEST

Balázs Andrea dermesztően tud nézni. Kiül arcára a gyilkos indulat. Hogy most átszakadt a gát. Zsigeri dühből elpusztítja azt, akit nagyon szeret, sőt, rajong érte. Mimikája bemerevedik, fenyegetően keménnyé válik. A szemei nem is tudom, hogy kidüllednek, vagy befelé fordulnak, de rémisztően rideggé válnak. Kevés sminket használ, mégis olyanná válik, mint egy horror figura, aki hátborzongatóan fenyegető, ha bedühödik, elpusztít mindent és mindenkit, aki az útjába kerül. Már-már eléri áldozatát. Lesújtani készül...

A Tortúra 100. előadását láttam a Karinthy Színházban. Kishitűen nem néztem meg korábban, valószínűleg előítéletektől is gátolva. Bizony Árpa Attilát „ker. tévés” szórakoztatóipari tevékenysége miatt nemigen tudtam elképzelni egy balesetet szenvedett, lábát tört, a darab zömében ágyban fekvő, híres író szerepében. Akit az őt a behavazott, elhagyatott, hegyi országúton megtaláló rajongója, civilben szakképzett ápolónő, kezdetben odaadóan gondoz, majd lélektani és valós „hadviseléssel” megkínoz. De csak hajtott a kíváncsiság, hogy mitől ekkora siker a produkció, és engedtem a jubileumi előadás miatti újbóli invitálásnak.

Leesett az állam. Nem gondoltam volna, hogy Stephen King népszerű regénye, meg a belőle készült Rob Reiner rendezte izgalmas film nyomán ez a történet színpadon is ennyire erőteljes. A nézőkben olykor tényleg megáll az ütő. Mély, borzongató csendek keletkeznek. Közben az abszurddá váló helyzeteken időnként nevetni is lehet. Annie Wilkes a világtól elzárva, a telefont kihúzva, fogva tartja az írót, és nem szól senkinek, hogy ott van. Ugyanúgy begyűjti magának, mint John Fowles híres történetében, A lepkegyűjtőben, amiből ugyancsak készült darab is, Ferdinand a szép, szőke festőnövendéknőt, akit fogva tart a pincében. Ahogy a Tortúrában Annie Wilkes, egy ideig szinte hímes tojásként bánik a híres íróval, Paul Sheldonnal, A lepkegyűjtőben is csak később, fokozatosan durvulnak el a dolgok. Válnak mind hátborzongatóbbá.

Annie bepöccen azon, hogy új, éppen most kéziratban olvasott regényében, az író megöli kedvenc sorozathősét, Miseryt. Benzinnel leönti a csak egy példányban létező regényt, azt akarja, hogy az író gyújtsa meg a kéziratot, különben őt égeti el. A kézirat megsemmisülése után új regényt kell írnia. Közben megy a lélektani, olykor fizikai terror. Árpa eljátssza a kiszolgáltatottság, a megfélemlítettség széles skáláját. És persze a kétségbeesett szabadulási kísérleteket. Arcán ott a leplezni próbált elszántság. Iványi Árpád lendületesen pörgő rendezése remekül érzékelteti a két ember küzdelmét. Ahogy a szó átvitt, majd valós értelmében is tépik-marják egymást. Az idegeik mindinkább felmondják a szolgálatot, ettől akár a maguk számára is kiszámíthatatlanokká válnak, és ez még veszélyesebbé teszi a játszmát, hiszen Paul szökni próbál, majd a nő megölésével is kísérletezik. A humánum lekopik róluk, lényegében elfajzott horror figurákká válnak.

A horror és az ezzel gyakran rokon pszichothriller nem gyakori a hazai színpadokon, és nem is feltétlenül sikeres. Agatha Christie Egérfogó című krimije, ami egy hótól elzárt házban játszódik, valószínűleg minden idők leghosszabban, folyamatosan játszott darabja. Elképesztő, hogy 1952 óta adják a londoni West Enden. Én is megnéztem. Nem voltam oda a produkciótól, ami az elején nyilván remek volt, aztán attól, hogy újabb és újabb színészgenerációk kerültek bele és adták már iparszerűen, valószínűleg megkopott a fénye. De mára lényegében turista látványossággá vált, sokan feltétlen látni akarják, hogy mi a fene megy Londonban már több mint 70 éve!? Nálunk nem volt belőle hosszú szériát megérő, kiugró sikerű előadás. Ahogy a tán legismertebb Christie krimiből, a Tíz kicsi négerből sem, amit például több mint tíz éve a Játékszín mutatott be a nézőknek tetsző, jó előadásban, de ott sem futott kiugró szériát. Ahogy korábban a Centrál Színházban sem.

Az elmúlt évtizedek valószínűleg legnagyobb veszteséggel járó bukása a Sweeney Todd, magyar címmel Nyakfelmetsző bemutatása volt az Erkel Színházban 1992-ben. Mindössze néhány előadást ért meg. Tanúsíthatom, hogy már a premieren is csak lézengtek a nézők. Bedobtak pedig mindent, sztárokat, grandiózus látványt, és hát miután musicalről van szó, szólt persze Sondheim kiváló zenéje, ami jóval fajsúlyosabb, lidércesebb, kevésbé dallamos, mint a szokásos musicalek, olykor egyenesen lúdbőröztető. De feltehetően a nézőket ennél is inkább zavarta a horrorisztikus történet, hogy egy borbély elnyisszantja vendégei egy részének a nyakát. Kapásból ledarálják őket és friss húspogácsa készül belőlük. Ezen sokan kiakadtak. Ebből a históriából is volt film, annak esetében kevésbé okozott ez gondot. De a színházban, a műfaji sajátosságok miatt, hogy velünk egy légtérben tényleg ott lévő hús-vér emberek játszanak, más a tűrőképesség. Gondoljunk csak arra, hogy tévében, interneten, meg sem kottyan egy rakat meztelen nő, de ha színházban csak egy vetkőzik le, már többeknél kiveri a biztosítékot. Ha ezt férfi teszi, még inkább. Bár a horrorban a félelmeinket vetítik ki, testesítik meg, sokan nem akarják ezt látni. És, ha igen, akkor, nálunk legalábbis, a többség inkább filmen.

Vannak, voltak persze kivételek. Ilyen volt az Örkény Színházban a Jógyerekek képeskönyve, Ascher Tamás rendezésében, aki egyébként a Nyakfelmetszőt is színpadra állította a kaposvári teátrum fénykorában, az említettnél jóval nagyobb sikerrel. A Jógyerekek képeskönyvében rossz gyerekek bűnhődnek rútul a fekete humorú rémvarietében. A z eldurvult büntetés akár felgyújtás, csonkolás is lehet. Förmedvényes, de közben abszurdan röhejes, amit az Örkény zömében intellektuális közönsége jól fogadott. Hogy bármi borzalom megtörténhet a világban, azt pedig sajnos tapasztalnunk kell. Azt szintén, hogy nem „csak” felnőttek, hanem gyerekek is gyilkolnak gyerekeket.

A Tortúra a valóságból táplálkozó félelmeink sűrítménye. Olykor naturális. Amikor meglátjuk Paul törött, sebes lábát, amire gusztustalanul ráalvadt a vér, többen felkiáltanak a rettenettől. Nagyon igazi a hatás, feltehetően maszkmesteri remeklés. De Paul arcán a halálfélelem már színészi teljesítmény. Ahogy Annie arcán is az elállatiasodás, az immár kérlelhetetlen kegyetlenség, a humánum kiveszése, annak megnyilvánulása, hogy megállíthatatlan gyilkológéppé vált. A tét az, hogy mégiscsak sikerül-e megállítani. Vagyis a darab végén már egyértelműen élet-halál harcról van szó. Test, test elleni küzdelemről, melyben már nincsenek szabályok, mint a klasszikus western filmek végén lévő párbajokban. Ez már eldurvultabb, elaljasodottabb, az egyenlő feltételekkel vívott viaskodás helyett a hátmögöttiség, két ember küzdelmében is az ármány világa. A Tortúra, akarva-nem akarva, ennek is a kivetülése. Muszáj borzalmakon is szórakoznunk, hogy a valóságban legalább valamennyire immunissá váljunk velük szemben.