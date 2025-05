Gyorsan megfiatalodott egy 80 éves bíboros, hogy szavazhasson Ferenc pápa utódáról

születésnap;Vatikán;szavazati jog;fiatalítás;pápaválasztás;bíborosok;

2025-05-01 13:17:00 CEST

Nem, nem történt csoda, csak a tavalyi évkönyvben szereplő születési dátumhoz képest az újban már egy több mint 11 hónappal későbbi időpont szerepel.

Philippe Ouédraogo Burkina Fasó-i bíboros a Vissza a jövőbe-filmeket megszégyenítő módon játszik az idővel. A konklávén, azaz Ferenc pápa utódjának megválasztásán a 80 év alatti bíborosok vehetnek részt, amelyből ő kiesne, ha a 2024-es pápai évkönyvben szereplő születési dátuma (1945. január 25.) alapján állapítanák meg az életkorát – írja a hvg.hu. Csodával határos módon azonban az egyházi vezető megfiatalodott, de mint kiderült, nincs itt semmilyen csoda.

A lap idézi az olasz Il Messaggero cikkét, amely szerint a néhány nap múlva megjelenő új kiadásban a 80. születésnapját ez év december 31-re „halasztották”, ami azt jelenti, hogy szavazhatna a konklávén. Az adatok hamisítása a cikk szerint nem egyedi, korábban John Njue kenyai bíboros születési évét 1944-ről 1946-ra „javították”, így ős is érvényesen szavazhat a koklávén. Mindkét bíboros konzervatív értékeket képvisel: bírálják az azonos neműek házasságát, a születésszabályozást, és az elváltak szentáldozását.

Amint arról lapunk is írt, a Vatikánban most jön a találgatások időszaka, ugyanis jövő szerdán, május 7-én kezdődik a pápaválasztó konklávé, ekkor döntik el a bíborosi kollégium tagjai, ki lesz a szombaton eltemetett Ferenc pápa utóda. Cikkünk arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyan Erdő Péternek is lehet esélye, a választás legnagyobb favoritjának továbbra is Pietro Parolin államtitkár számít, aki a progresszívek és a konzervatívok számára is elfogadható jelölt lehet. Mivel két bíboros egészségügyi okokból nem vehet részt a konklávén, így a bíborosi kollégium 135 helyett 133 tagja voksolhat majd délelőtt és délután kétszer-kétszer, a kétharmados többséghez 89 szavazatra van szükség.