férfi kézilabda;

2025-05-01 18:55:00 CEST

6-10. perc: Koszorotov vette be a német kaput (3-2), Claar lövését védte Corrales. Koszorotov lövését a felső kapufára tolta Hernandez, a kipattanót Fabregas is a kapusba lőtte. Maradt a hazaiaknál a labda, Fabregas került ismét helyzetbe és nem hibázott (4-2). Hornke talált be a kapuba (4-3). Elisson hétméteresből növelte a különbséget (5-3), Jensen szerezte a negyedik német gólt (5-4). Koszorotov lőtt gólt a szaggatott vonalról (6-4).