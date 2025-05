férfi kézilabda;

2025-05-01 19:54:00 CEST

36-40. perc: Fabregas növelte ismét kettőre az előnyt (18-16), a Magdeburg még nem vezetett a meccsen. Az első mérkőzésen is mindössze másfél percig voltak előnyben a németek. Magdeburgi belemenés után Remili a szaggatott vonalról talált be (19-16), szinte azonnal válaszolt Mertens (19-17). Magnusson tört be, Corrales védett, Casado nem hibázott (20-17). Claar lőtt gólt (20-18), Remili növelte háromra a különbséget (21-18).