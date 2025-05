Tacskók százai rohangáltak a Városligetben, hogy megdöntsék a Guinness-rekordot

kutya;Városliget;Guiness-rekord;világrekord;kutyasétáltatás;tacskó;

2025-05-02 15:16:00 CEST

Május elsején világrekord-állításra készültek egy minden eddiginél nagyobb falkasétával. A világcsúcs nem jött össze, de a magyar rekordot sikerült megdönteni: több mint 500 tacskó vonult végig a Városligeten.

Május elsején a városligeti Nagyréten rendezték meg a DOGZ Fesztivált, ahol egész nap programokkal várták a kutyabarátokat és a lelkes érdeklődőket. A tacskógazdikra pedig egy különleges kihívás várt, ugyanis 13 órától rekordállításra készültek egy minden eddiginél nagyobb falkasétával.

A rekordkísérlet a külföldi sajtó figyelmét is felkeltette, még az amerikai CNN is beszámolt róla. Az eseményt a Magyar Rekordok Egyesülete felügyelte. A rendezvényhez az ihletet a tavalyi Regensburgi Dackelparade, a világ legnagyobb tacskósétáltatása adta, ahol 897 kutyussal Guinness-rekordot is döntöttek. Világcsúcs ugyan nem született a Városligetben, de a szervezők szerint a magyar rekordot sikerült megdönteni 502 tacskóval. A szervezők azt ígérték, hogy jövőre újra próbálkoznak a világrekord megdöntésével.