Zseblexikon forgószélben

Zseblexikon;

2025-05-05 06:00:00 CEST

BEJÁRÓK. Idősebb úr éri utol a végzős gimnazistának kinéző ifjút, s megszólítja. “Fiatalember, ha Önt látom, két dolog biztosan tudható. Egy: a vonat még elérhető. Kettő: nincs vesztegetni való idő.

CSÁNGÓK. A legnehezebb helyzetben lévő magyar népcsoport, a felmorzsolódás/asszimiláció előtti 24. órában. Akik mindenből kimaradtak, még a nyelvújításból is. Akik még a Trianon-szindrómába sem férnek bele, hiszen Trianon előtt sem tartoztak Magyarországhoz.

DIKTATÚRA. Olyan politikai rendszer, amely ellen minden tüntetést, tiltakozó megmozdulást külföldről szerveznek. Legalábbis a diktatúra propagandája szerint.

EMANCIPÁCIÓ. Volt Európa történetének ezer éve, amikor a származás mindennél többet számított, jobbára egy életre meghatározta az ember sorsát. Az első emancipáció a vagyoné. A második a zsidóságé. A harmadik az összes férfié. Ezt követi a nőké. Az, hogy mára a szexuális kisebbségek maradtak, teljesen logikus végkifejlet, bár sokakat irritál. Igaz, anno a gazdagok, a férfiak, a zsidók, a nők egyenjogúsítása is sokakat irritált - az addigi jogbirtokosok közül.

FORGÓSZÉL. Természeti csapás. Rombol, pusztít. Újjáépítés csak elülte után várható.

GRÁNITSZILÁRDSÁGÚ. 1. Rendszeresen változtatott 2. Napi érdekeink szerint módosított.

KAMPÁNY. Olyan időszak, amikor a politikai felelősség teljes mellőzésével születnek ígéretek, gyűlöletkeltő eszmefuttatások és pénzszórások. Egyre hosszabb.

LELKI SZEGÉNYEK. A magam részéről a lelki gazdagokat szeretem. De hát ízlések és pofonok…

MASSZÁZS REKLÁMJA. Lehet, hogy egy plakáton nő masszíroz nőt. Nő férfit. Férfi nőt. Egy nem lehetséges, hogy férfi férfit. Ennek nincs reklámértéke.

MŰVELET. Most még nem háborúzik Oroszország Ukrajna ellen, ez még különleges művelet – mondta a történész Schmidt Mária a Hír TV-ben. Hiszen egyelőre csak zsoldosokat vet be Oroszország. Hogy ez az utóbbi igaz-e (nem igaz), számomra most mindegy, részletkérdés. Ami igazán fontos, az a történettudományos paradigmaváltás. Sajnos még a vadonatúj, NER-kompatibilis történelem tankönyvek is peloponnészoszi háborúról írnak, holott mindkét fél zsoldosseregekkel harcolt, nyilvánvalóan csak katonai műveletekről lehetett szó. Hasonló a helyzet Karthágó és Róma összecsapásával is, ahol – mert a karthágóiak zsoldossereggel küzdöttek – valójában első pun korlátozott katonai műveletről és második pun korlátozott katonai műveletről kellene beszélnünk. Nem kevésbé megfontolatlan a közkeletű harmincéves háború kifejezés, hiszen itt német, osztrák, cseh, dán, svéd, erdélyi zsoldosseregek csaptak össze. A harmincéves korlátozott katonai művelet volna a helyénvaló.

ROSSZ HELYEN. Kód arra az esetre, ha egy férfi játékost, khm, az ágyékán találja el a labda.

SZOBANÖVÉNY. A szagukról ismerem őket. Az a borotvaszesz-illatú rendes pasas, másnaponként meglocsol. Az a parfüm illatú borzalmas alak. Fél évenként, amikor már nagy nehezen minden levelemmel a fény felé fordultam, megfordít. Évente egyszer átültet – ilyenkor mindig halálfélelmem van.

SZÁZALÉK. A száz százalék azt jelenti: a maximum, a lehető legtöbb. A sportban mindenki 120, vagy 200, netán ezer százalékon akar teljesíteni.

