David Attenborough: Ha megmentjük az óceánt, megmentjük a világunkat. Biztos vagyok benne, hogy ennél semmi nem fontosabb

2025-05-04 17:36:00 CEST

Az óceánnal, annak ember általi kifosztásával és a gyógyulás lehetőségével foglalkozik David Attenborough legújabb dokumentumfilmje, ami a világhírű természetbúvár 99. születésnapján, május 8-án kerül világszerte a mozikba.

A legújabb film, az Óceán David Attenborough-val a világ óceánjainak állapotával és a megóvásukról szól, a középpontban az ipari halászati ​​módszer, a fenékvonóhálós halászat által okozott károk állnak. A mélytengeri halászatot folytató hajók hálóikkal olyan erővel kavarják fel a tengerfenék iszapját, üledékét, hogy a károkozás mértéke még a világűrből is látszik. Az ipari halászat végzett az összes nagy ragadozó hal kétharmadát. Az Antarktiszon a vontatóhálós halászhajók akár egy egész ökoszisztéma alapját is eltávolíthatják. Az olyan állatok, mint a cápák és teknősök, amelyek túlélték a dinoszauruszok kihalását, lehet, hogy nem élik túl azt a több százezer ipari halászhajót, amelyek a tengeri élővilággal és a part menti halászközösségekkel versenyeznek a világ minden részén - mondja a filmet narráló Sir David Attenborough.

A film legdrámaibb jelenetei között világelső felvételek láthatók fenékhálós halászhajókról, köztük egy kagylóhalászó hajóról a Brit-szigetek déli partjainál, valamint egy másikról Törökországban. Szén-dioxidot megkötő üledékfelhők kavarodnak fel, miközben halak és más tengeri élőlények kétségbeesetten próbálnak elmenekülni a nehéz gerendák elől, amelyek végigsöpörnek a tengerfenéken, mindent elpusztítva, ami az útjukba kerül.

„Az esőerdők ledózerolásának gondolata felháborodást kelt – mégis ugyanezt tesszük nap mint nap az óceán mélyén. Ugye egyetértene azzal, hogy ennek törvénytelennek kellene lennie?" – teszi fel tőle szokatlan szókimondással a kérdést David Attenborough. A természetbúvárt korábban némi kritika érte amiatt, hogy nem hangsúlyozza eléggé az éghajlati válság veszélyeit. Ő erre azt válaszolta, hogy az emberek gyakran elfordulnak, ha túl sok figyelmeztetést hallanak a természet pusztításáról, és az ő szerepe nem a kampányol, hanem az, hogy megragadó és igaz történeteket meséljen a vadvilágról. Keith Scholey, a film egyik rendezője szerint David Attenborough mesélői szerepe segített az embereknek jobban megérteni a természetet: „Az a legnagyobb érdeme, hogy mindenki megbízik benne. Így amikor végre 'kijátssza a lapjait', hatalmas hatása lehet.” David Attenborough-nak a nyolc évvel ezelőtt bemutatott Kék Bolygó II. című filmjével forradalmi módon sikerült átalakítania azt a szemléletmódot, ahogyan az emberek az óceánok műanyag-szennyezéséhez viszonyulnak.

A film inspiráló történeteket is bemutat az óceán helyreállásáról olyan helyeken, ahol betiltották a pusztító halászatot, például a skóciai Arran-sziget partjainál, valamint a hawaii Papahānaumokuākea tengeri nemzeti parkban. – Az óceán gyorsabban képes helyreállni, mint azt valaha is elképzelnénk – az élet visszatérhet. Amikor kisfiúként először megláttam a tengert, hatalmas vadonnak képzeltem, amelyet az emberiség javára meg kell szelídíteni és uralni kell. Most, hogy életem vége felé közeledem, tudjuk, hogy az ellenkezője igaz. Most már megértem, hogy a Föld legfontosabb helye nem a szárazföldön, hanem a tengerekben van – mondja. – Válaszúthoz értünk: nem hagyhatjuk, hogy az emberiség elszívja az életet az óceánból. A két évig készült film nézőinek azt üzeni, hogy a Föld több mint 70 százalékát borító tengerekre kellene összpontosítanunk a figyelmünket. Ha megmentjük az óceánt, megmentjük a világunkat. Egész életemben a világot filmeztem. Biztos vagyok benne, hogy ennél semmi nem fontosabb.

A dokumentumfilm remélhetőleg segíteni fog abban, hogy az ENSZ júniusban Nizzában tartandó óceánkonferenciáján jó döntések szülessenek a nagy vizek védelmére. A tagállamok elvben már megállapodtak abban, hogy 2030-ig a világ óceánjainak 30 százalékát meg kell védeni a pusztító halászattól a biológiai diverzitás csökkenésének megállítása érdekében.

Boldog születésnapot! A születésnap kapcsán a The Guardian felkért 99 ismert embert, hogy mondják el róla véleményüket. Ezekből válogattunk. Barack Obama: David filmjeit nézve tudom, hogy az ökoszisztémáink mind kapcsolatban állnak egymással, és ha csak az egyik ország cselekszik, a másik nem, a problémák megoldhatatlanok maradnak. Billie Eilish: David Attenbeorough mély szerete és tudása bolygónkról és az állatok világáról felébreszti a gyermeki kíváncsiságot mindannyiunkban. Ő az élő kincsestárunk. Jane Goodall: Mindenkinél többet tett azért a világon, hogy megismertesse az emberekkel a természet csodáit, egyre többet és többet cselekedve a környezet megóvásáért és az ökoszisztémákért, amelyek fenntartják az életet a Földön. Morgan Freeman: Órákat töltöttem a történetmesélésétől lenyűgözve és felidézve közös világunk szépségét és törékenységét. David Attenborough az egyik kedvenc narrátorom, inspiráló és felejthetetlen módon kelti életre bolygónk csodáit”. Margaret Atwood: Edinborough-ban éltem, amikor David Attenborough első sorozatát bemutatták. Azokon az estéken nem voltak emberek az utcákon, mindenki otthon volt és nézte a részeket. Olyan rálátást adott a természetre, mint addig még semmi sem. Mia Mottley: Hangja megmozgatta bolygónk lelkiismeretét, és generációkat ébresztett fel természeti világunk védelmének csodájára és sürgősségére. Dave Reay: Az egész életemet formálta. Megmutatta nekem, hogy az élet a Földön csodálatos, gyönyörű és brutális; hogy minden faj számít, és a természet károsításával magunkat is károsítjuk. António Guterres: Ha külön-külön dolgozva elég erősek vagyunk ahhoz, hogy destabilizáljuk a bolygónkat” – mondta egyszer –, „akkor együtt biztosan elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megmentsük. Megtanította nekünk, hogy egyesülnünk kell, hogy elmondjuk a vezetőknek, hogy elég volt. Cselekedjünk most az emberek és a természet védelme érdekében. Roger Hallam: Megmutatta nekünk, milyen szép a világ szavakkal leírhatatlanul. És azt is megtanította nekünk, hogy a szavak önmagukban nem mentik meg azt, ami még megmenthető.

Infó: A bemutató előtt, május 6-án Londonban kerül sor a világpremierre, amelyen David Attenborough is részt vesz. A film később a National Geographic csatornán, valamint a Disney+ és Hulu streaming szolgáltatásokon érhető el. A film magyarországi bemutatójáról vagy a streaming elérhetőségekről egyelőre nincs hivatalos információ