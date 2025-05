Hadházy is úgy tudja, hogy Poltot leválthatják, de szerinte nem Tuzson követi, hanem Rétvári

legfőbb ügyész;Polt Péter;Hadházy Ákos;Magyar Péter;

2025-05-04 18:12:00 CEST

A váltásra szerinte azért van szükség, mert enélkül 2028-ban új főügyészt kellene kijelölni, aki egy kormányváltás esetén akár Fidesztől független is lehet.

Hadházy Ákos is úgy tudja, hogy Polt Péter legfőbb ügyész távozhat a posztjáról. A független országgyűlési képviselő azt követően osztotta meg ezzel kapcsolatos gondolatait a Facebookon, hogy Magyar Péter kijelentő módban közölte, a NER kulcsemberét Orbán Viktor hamarosan kirúgja és Tuzson Bence igazságügyi minisztert ülteti a helyére.

Persze jogállami keretek között ez nem így menne, ennek megfelelően a Legfőbb Ügyészség közleményt is adott ki a témában, tagadva az értesülést, és közölve, hogy a vádhatóság függetlenségét az Alaptörvény biztosítja. Ennek ellenére most Hadházy szintén arról írt, hogy Polt távozhat, de ennek szimplán technikai okai vannak. Szerinte azért nincs szó kirúgásról, mert Polt a NER szempontjából tökéletesen tette a dolgát, amit lehetett, eltakarított. „Még azokban az ügyekben is elvarrta a legmagasabbra vezető szálakat, ahol nem lehetett teljesen kihagyni egy-egy fideszes képviselőt (Mengyi, Völner, Simonka, Boldog), a teljesen elszabotált ügyek felsorolásához pedig egy hosszú tanulmány is kevés lenne, nemhogy egy poszt.”

Az ellenzéki politikus szerint Poltnak szimplán azért kell mennie, mert egyrészt 70 éves, másrészt a mandátuma 2028-ig szól, márpedig 2026-ban választás lesz, amin a Fidesz akár még ki is kaphat. Ebben az esetben pedig az új parlament 2028-ban akár egy Fidesztől független legfőbb ügyészt is választhatna. „Ha viszont most kinevezik az új bábot, akkor elméletileg kilenc évig megint nyugi van” - fogalmazott Hadházy.

„Tudni kell még, hogy az új főügyészt kétharmaddal lehet megválasztani, ha pedig nem sikerül, akkor marad az addigi ügyész, akár élete végéig. Ha Polt kitöltené a mandátumát és a Fidesz csak feles többséggel nyer, elméletileg akkor sincs baj, hiszen Polt maradhat élete végéig akkor is, ha nincs kétharmad egy új jelölt megválasztásához. Ez akkor is egy biztosíték lenne, ha a Fidesz veszít, de az új kormánynak nincsen kétharmada, hiszen ebben az esetben is marad az eddigi báb. Csakhogy egy 70 éves embernél már előfordulhatnak egészségügyi kockázatok. És az élete végéig ugye nem örökkévalóságot jelent” - fejtegette Hadházy Ákos, hozzátéve, ezért kell most a Fidesznek egy új főügyész. Így ugyanis elviekben 2034-ig maradna a kormánypártok számára megfelelő ember a vádhatóság élén.

Az ellenzéki politikus megjegyezte még, hogy információi szerint Polt Péter amúgy is unja már a szerepét. Továbbá a találgatáshoz még hozzátette, ő úgy tudja, nem Tuzson Bence a várományos, hanem Rétvári Bence belügyi államtitkár. „De ez mindegy. Akár ő, akár Tuzson lesz a főbáb, az biztos, hogy ugyanúgy nem eddigi ügyész fogja vezetni az ügyészséget, mint ahogyan a Kúria élére is egy olyan fószert tettek, aki előtte életében nem volt bíró, viszont politikailag tökéletesen megbízható” - zárta bejegyzését Hadházy Ákos, arra a Varga Zs. András kúriai elnökre célozva, akit úgy nevezett ki a posztjára a fideszes kétharmad, hogy előtte nem volt ítélkezési tapasztalata sem.