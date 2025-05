Trumpék klónja

román elnökválasztás;

2025-05-06 06:00:00 CEST

Nicusor Dan és a nemzeti liberális Crin Antonescu együttesen érte el a szélsőjobb jelölt teljesítményét, hanem mert a román választók immár másodjára lázadtak fel, voksaik nem annyira a szélsőjobb eszmék támogatottságának mértékét jelzi, hanem protestszavazatok, piros lap mindennek, amit a hagyományos politikai pártok képviselnek. Beleértve a demokráciát és jogállamot is. A független Nicusor Danra leadott szavazatok ugyanúgy protestvoksok, mint a Simioné, csak a főpolgármester mögött azok az elégedetlenek sorakoztak fel, akik a kormánypártoknak az EU- és demokratikus értékek melletti elkötelezettségét érzik elégtelennek. A román pártrendszer már másodjára szenvedett megsemmisítő vereséget, a végső győzelem attól függ, képesek lesznek-e túllépni saját árnyékukon és beállni a jelöltjüket legyőző progresszív liberális főpolgármester mögé.

Sokan abban reménykednek: a második körben megismétlődik a 2000-es forgatókönyv, amikor összeszorított foggal és befogott orral ugyan, de minden demokratikus érzelmű ember a posztkommunista Ion Iliescura szavazott a szélsőjobb Corneliu Vadim Tudor ellenében. Ám most valószínűbb az amerikai forgatókönyv, Simion ugyanúgy történelmi győzelmet arathat, mint Donald Trump az elitellenes hangulatnak köszönhetően. A szélsőjobb jelölt máris történelmi sikerről beszél, és azt ígéri szinte szóról szóra, ami Donald Trumpot és Orbán Viktort is a csúcsra röpítette és ott is tartja. Simion Orbán Viktor klónja, minden magyarellenessége dacára a magyar kormányfő bűvöletében nőtte ki magát vezető politikussá. A Trump őrület nyilván adott egy kedvező hátszelet, de sikerét elsősorban az orbáni illiberalizmus hű koppintásának köszönheti. Ha Simiont valamivel le lehet győzni a második fordulóban, az - horribile dictum - a román szélsőjobb hagyományos fegyvere, a magyar kártya bedobása lesz ezúttal a demokrata tábor részéröl.