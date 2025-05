Pénzmosás és korrupció gyanúja miatt letartóztatták Zelenszkij hivatalának korábbi, helyettes vezetőjét

korrupció;Ukrajna;letartóztatás;pénzmosás;

2025-05-05 17:09:00 CEST

Ténylegesen megszerzett vagyona eltér attól, amit bevallott.

Pénzmosás és korrupció gyanúja miatt letartóztatták az Elnöki Hivatal korábbi, helyettes vezetőjét - írja a Kyiv Independent.

Az ügyészség azzal vádolja Andrij Szmirnovot, hogy jogtalanul szerzett javakat próbált legalizálni, valamint 100 ezer dollár (jelenlegi árfolyamon több mint 35,5 millió forint) értékű kenőpénzt fogadott el. Szmirnov 2019 szeptembere és 2024 márciusa között töltötte be tisztségét az Elnöki Hivatalban, egészen addig, amíg Volodimir Zelenszkij elnök váratlanul és indoklás nélkül fel nem mentette hivatalából.

Védője szerint az ügyészi kérelem nem tartalmazott új bizonyítékot, és nem támasztotta alá meggyőző indokokkal a letartóztatás szükségességét. A védelem hangsúlyozta, hogy az eljárás hónapok óta nem haladt előre, így szerintük nincs jogalapja a szigorú intézkedésnek. A döntés kihirdetése után Szmirnov kijelentette, hogy nem tartja jogosnak az ellene hozott határozatot, és elszántan küzdeni fog ártatlansága bizonyításáért.

A vádak azonban súlyosak: a volt tisztviselő a hatóságok szerint több mint 17 millió hrivnya (jelenlegi árfolyamon több mint 146 millió forint) értékű vagyont szerzett, miközben hivatalosan csupán 1,3 millió hrivnya (kicsivel több mint 11 millió forint) jövedelmet és megtakarítást vallott be. Az ügyészség álláspontja szerint ez az aránytalanság nem indokolható. Szmirnov tulajdonában két luxusautó, egy motorkerékpár, valamint két lakás is szerepelt Lviv városában, továbbá egy kárpátaljai telek is hozzá köthető. A nyomozás során a hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy ezeket az ingatlanokat testvére nevére íratta, így próbálva leplezni valódi tulajdonjogát, miközben továbbra is ő használta azokat.

2024.április 16-án újabb vádpontokkal bővült az ügy: a gyanú szerint Szmirnov 2019 és 2021 között mintegy 6,5 millió hrivnyát (csaknem 56 millió forintot) mosott tisztára, és ebből tengerparti ingatlanok építését finanszírozta Odesza térségében. Az ingatlanokat különböző cégek nevére jegyezték be.

A legfrissebb, májusi vádemelés szerint 2022-ben 100 ezer dollár értékű építési munkálatot kapott ajándékba, cserébe azért, hogy befolyását latba vetve hatást gyakoroljon az ukrán Versenyhivatal egyik közbeszerzési döntésére.