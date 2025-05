Bár cáfol az államfői hivatal, Rékasi Zsigmond továbbra is állítja, hogy védte már Novák Katalint

Sándor-palota;személyvédelem;Novák Katalin;

2025-05-05 21:47:00 CEST

Hivatalosan senki sem tud róla semmit sem, ám szerinte a tényekkel felesleges vitatkozni.

„Nyilvántartásunk szerint – a 2022–2024 közötti időszakra vonatkozóan – a Sándor-palota nem kötött szerződést az R-SEC Kft.-vel” – közölte a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága a 24.hu érdeklődésére.

A portál azt követően kereste meg az államfői hivatalt, hogy Rékasi Károly és Détár Enikő fia, Rékasi Zsigmond a Story magazinnak nyilatkozva azt állította: csapatával együtt személyvédelmet biztosítottak korábbi államfőnek. „Jobbnál jobb referenciákkal büszkélkedhetünk a csapatommal. Például mi adtunk személyvédelmet a volt köztársasági elnöknek, Novák Katalinnak is, de rengeteg magánszemélytől és cégtől kapunk megbízást” – fogalmazott.

A pedofilsegítő Kónya Endrének kegyelmet adó volt államfő titkársága ezzel szemben azt közölte: Novák Katalin védelmét a Terrorelhárítási Központ (TEK) látta el.

Rékasi Zsigmond azonban továbbra is kitart állítása mellett. „Ma négyszázadik alkalommal is a magyar sajtó legkiválóbb, megkérdőjelezhetetlen integritású, és természetesen abszolút nem csak önös érdekből író – majd adományokért kuncsorgó – újságírói sikeresen »lerántották rólunk a leplet«. Ebben nőttem fel, ebben éltem, és miután elmentem, majd akkor is így lesz” – fogalmazott bejegyzésében, utalva arra, hogy egy szigetszentmiklósi iskola átadóján is biztosították az államfő védelmét. Posztja végén édesapját idézte: „a tényekkel meg lehet vitatkozni, de teljesen fölösleges.”

Rékasi Zsigmond néhány évvel ezelőtt közéleti szerepvállalásával vált ismertté: a 2018-as diáktüntetések egyik ismert arca volt, rendszeresen felszólalt a Független Diákparlament által szervezett demonstrációkon. Az egyik megmozduláson például arra kérte a jelenlévőket, hogy ne hagyják abba az ellenállást, és folytassák a küzdelmet az oktatási rendszer megváltoztatásáért.

Egy alkalommal a rendőrség házkutatást tartott nála, és lefoglalta számítógépeit arra hivatkozva, hogy bizonyos, közterületen megjelent jelképek az általa képviselt mozgalomhoz kapcsolódnak. Az intézkedést többen túlzónak ítélték, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) pedig bírálta a rendőrség eljárását. Volt más összetűzése is a hatóságokkal: 2018 áprilisában, a választások után két nappal, Rékasi Zsigmond egy 15 fős társasággal az „Elvesztette közpénz jellegét” című nótát énekelte a járdán haladva. Szerinte nem jelentettek fenyegetést, de az Oktogon és a Nyugati között megállították őket a készenléti rendőrök. Igazoltatták őket, és Rékasi Zsigmondot előállították, mivel szemtanúk állítása szerint szemeteskukákat gyújtogatott, amit ő tagadott.