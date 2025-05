Horváth László drogügyi kormánybiztos kimondta, hogy nem kell drogstratégia és határidő se – Videó!

Magyarország;Horváth László;drogstratégia;cselekvési terv;

2025-05-06 14:52:00 CEST

Szerinte drogstratégia helyett inkább cselekvési tervre van szükség, a fideszes képviselőtárs, Törő Gábor droggal lebukott fiának az ügye pedig családi ügy, de a törvények azért mindenkire vonatkoznak.

A politikus szerint drogstratégiára azért nincs szükség, mert a kábítószerpiac gyorsan változik, hogy mire egy drogstratégia elkészül, a szavatossági ideje már le is járt. Megkockáztatta, hogy ez látszott a Fidesz 2013-as célkitűzésén is, amely szerint 2020-ra fel kellett volna számolni a kábítószerhasználatot Magyarországon. Prevenció a rendőrségi razzia is.

Fekete Norbert videója.