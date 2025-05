„Szívmelengetőbb lenne, ha a rendőrök ledobnák a sapkájukat és beállnának közénk”

tüntetés;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;

2025-05-06 18:27:00 CEST

Nagyjából 100-150-en tüntettek a Ferenciek terén, Szabó Bálint trombitált. A tüntetés után az Erzsébet hídon át az MTA -hoz vonulnak a demonstrálók. A spontán hídfoglalás nem járt sikerrel, a rendőrök a járdára terelték az embereket.

Ma is demonstrációt tart Hadházy Ákos az LMBTQ-jogok és a gyülekezési jog védelmében. Kevéssé valószínű, hogy ma fog kitörni a forradalom, helyszíni tudósítónk szerint délután fél öt tájban nagyjából még csak 20 ember lézengett a Ferenciek terén, akikre mintegy tíz rendőr vigyázott. Az esemény önjelölt hangulatfelelősének ismét felcsapó Szabó Bálint korábbi szegedi önkormányzati képviselő trombitaszóval próbálta rombolni a maradék lelkesedést is. Kezdésre, délután 5 órára úgy 100-150 embert már lehetett látni a téren.

A gyülekezési törvényt márciusban módosította fideszes parlamenti kétharmad úgy, hogy a kogszabály most a gyermekvédelemre hivatkozva lehetővé teszi a Pride betiltását is. Azóta Hadházy Ákos és a Momentum folyamatos tüntetésekkel igyekszik felhívni a figyelmet a problémára, azonban úgy tűnik, a lelkesedés mostanra már apadóban van.

Hadházy Ákos a Kontrollnak úgy nyilatkozott, a fő eredménynek nyilvánvalóan azt tartaná, ha a kormány visszavonná a gyülekezési törvény módosítását, ugyanakkor ő nem tudna a gyerekei szemébe nézni, ha nem tiltakozna az ellen, hogy arcfelismerő rendszert alkalmazzanak ellenzékiek ellen.

Az eseményre beszédeket nem hirdettek meg, de helyszíni tudósítónk szerint egy sámlit azért kihelyeztek szószék gyanánt. – A hangunk a fegyverünk! Kiállunk és megmondjuk, hogy ami van, az szar! - mondta egy 20 év körüli lány a helyszínen. Nem! - vágta rá határozottan a kérdésünkre, hogy nem visszalépés-e, hogy a 24 órás tüntetések, a Kossuth tér és a vár után, ma már csak egy órát marad kint Hadházy Ákos. Hogy mi, ha nem visszalépés, az nem derült ki. A lányt Orosz Anna parlamenti visszavonulásáról is kérdeztük, nem hitelesebb-e, ha az ellenzék ezt az utat választja az ellenállás jeléül, mint azt, hogy tüntetés közben a parlamentben is ott marad.

Hát, egyáltalán nem. Mondjuk, ha ezt egy fideszes fasz tenné meg, az hitelesebb lenne és szívmelengetőbb. Ahogy az is, ha a rendőrök is hagynák ezt, amit csinálnak. Ledobnák a sapkájukat és beállnának közénk -

– mondta a lány.

„Nem hinném, hogy ez oszt vagy szoroz” - válaszolta ugyanerre a kérdésünkre egy fiú. Azt azért elismerte, hogy a 24 órához képest az 1 óra visszalépés, de mint mondta, ő akkor is kijön, ahogy eddig is, mert neki ez fontos. A helyszínen Free Pride!-táblák láthatók, továbbá cigány nemzetiségi zászló, valamint egy molinó „Mi a fasz van ebben az országban?” kérdéssel. A háttérben egy hajléktalan azt üvöltötte: „2006 visszatér!”

„Úristen!” - kiáltott maga elé egy idős úr, amikor kisétált a templomból és meglátta a téren eddigre összegyűlt körülbelül 100 embert és a Pride-zászlókat. Hadházy Ákos közben megtapsoltatta az összegyűltekkel saját magukat. – Olyanok gyűltek itt össze, akik tudják, hogy a világon minden hatalommal szemben lehet eredményt elérni. Elmondtam sokszor: én addig csinálom, amíg 3-4 embernél többen leszünk kint. Ma is többen vagyunk ennél, és leszünk még többen a mainál is! - fogadkozott.

A tüntetés végét Hadházy 18 óra előtt be is jelentette, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy az MTA épületéhez vonuljanak, ahol jelenleg egy flashmob zajlik, amivel az ellen demonstrálnak, hogy a kutatóhálózatok elvétele után most az Akadémia vagyonát is meg akarja vásárolni az állam.

A tüntetők a pesti oldalon felmentek az Erzsébet hídra, majd nem sokkal ezután odajött hozzájuk egy csapat rendőr. Felszólították az embereket, hogy ne sétáljanak a híd közepén, ne akadályozzák a forgalmat. A rendőrök elkezdték a demonstrálókat a járdára terelni, hogy megakadályozzák a spontán hídfoglalást, egyelőre sikerrel.

A híd közepén rendőrsorfal állja a tüntetők útját, innentől még a járdán sem tudnak tovább haladni. „Jöjjenek az Akadémiára. Egy kicsit eltévedtünk, de megyünk tovább” – mondta megafonba Hadházy Ákos, majd elindította a tömeget. „Itt kellett volna tartani a tüntetést, csak törvénytelenül betiltották” – mondta a kitérőről a Kontroll tudósítójának. A rendőrök leterelték a tüntetőket a hídról, abban azonban nem akadályozzák őket, hogy átsétáljanak az MTA-hoz, folyamatosan kísérik a tömeget.