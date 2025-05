Kilúgozzák a kultúrát

Donald Trump;

2025-05-07 11:43:00 CEST

A második Trump-adminisztráció térfoglalásával sorban mondanak le a szövetségi kulturális finanszírozásért felelős National Endowment for the Arts vezető tisztviselői.

Az új Fehér Házi vezetés jelentős megszorításokkal sújtja az Egyesült Államok szerte kulturális és művészeti programokat finanszírozó National Endowment For the Arts (N.E.A.). A független szövetségi kormányzati szervet 1965-ben hozta létre a kongresszus azzal a céllal, hogy művészettámogatást nyújtson az Egyesült Államok területén művészeti projektekhez egyéni és társulatban dolgozó művészeknek, kulturális intézményeknek, valamint ösztöndíjprogramot biztosítson a zene, a táncművészet, a színház, a képzőművészet, más vizuális és médiaművészetekben közreműködők számára. A szervezet kiemelt célja az is, hogy a kulturális lehetőségekkel teli nagyvárosi környezeten kívüli kistérségi, vagy szociálisan leszakadó közösségek számára is hozzáférhetővé tegye a színvonalas művészeti élményeket.

Tavaly a szervezet 207 millió dollárból gazdálkodott, ezen belül 163 milliót kizárólag művészeti támogatásokra fordított. Ez a segítség kerül most veszélybe a Trump-adminisztráció drasztikus kiadáscsökkentési intézkedései nyomán. Az elnök már azt is kilátásba helyezte, hogy a kormánya jövőre az egész intézményt is felszámolhatja.

Erre reagálva a N.E.A. vezetői hétfőn sorra jelentették be a lemondásukat. A táncművészet, a design, a népi és hagyományos táncművészet, a múzeumok, a vizuális művészetek, illetve a színházak szövetségi finanszírozását felügyelő vezetők mind távoznak az intézményből, írta meg a The New York Times. Oskar Eustis, a New York-i Public Theater művészeti igazgatója és a non-profit színházakat tömörítő szövetségének vezetője szerint a lemondások aggodalomra adnak okot. Bár a szakember egyik kollégája döntését sem kritizálja, arra azért rámutatott, hogy a tömeges távozások megkönnyíthetik az N.E.A. intézményének végleges felszámolását.