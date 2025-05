Csősz Gergő: Négy perc gyűlölet

vers;Orwell;1984;

2025-05-10 14:07:00 CEST

Winston Smith ott ült a szobájában, duruzsolt a

sokcolos átmérőjű, új telekép a sarokban

ellenségünk rút ármányairól, meg a Tervtől

várt sikerekről, mennyire jó minekünk, odaát meg

mennyire rossz a világ, sőt, romlott is, velejéig.

Próbált másra figyelni, de óvatosan csak, a Testvér

meglát mindent és még hallja a gondolatunk is.

Nem lehetett elbújni, a toxicitás beivódott,

a propaganda az új tény, az folyt állami csecsből,

csapból, otthon, a szendergő öregeknek a szája

szélén, hogyha aludtak a régi, füles fotelekben.

Mert a tudatlanság az erő forrása; szabadság

nincs, csak a legfőbb Gazdának neve változik olykor;

és hogy a béke megőrzésének a módja a harc itt,

ezt mindenképp tudnia kellett minden egyednek

már születésétől, sulykolta is egyre az összes

állami szerv: Minigaz, Minipax, Miniszer, Minibő. Az

ismétlés az alapja a rendszernek, sosem érhet

a fraktál véget, csavarodnak az ördögi indák

át az időn, a teren, meg a sejtfalakon, be a génbe.



Éppen a „Vesszen Goldstein, stop mindenki, elég volt!”

című slágert játszották, ma ötödször, ezúttal

kedves gyermekkórus koncertrészleteként a

sóbányákból. Révetegen dúdolta magában

Winston a refrént, észre se vette, mikor belekezdett:

„Kurva anyádat, Goldstein, baszd meg a kurva anyádat!”

Már régóta vezette a toplistát ez a bájos

négyakkordos dal, mindenki imádta, akár a

párizsit, ám azt csak kuponért lehetett, havi egyszer

kapni a fővárosban: mindig a rúdnak a végét.

Félelem, az volt, gyűlölet és kín is dögivel, de

komplex érzés rég dekagramm sem akadt. A hiány, az

állandó vészhelyzet már felülírta morálunk,

mert akié a jelen, változtathatja a múltat,

és a jövőt is uralja, ameddig akarja. Örökké.

Itt a valóságkontroll cél és eszköz is egyben:

„ritka baromság”, CTRL C, és megtöri lelked.

Winston döntött, tenni felesleges, enni muszáj lesz.

Ó, Nagy Testvér, légy a vezérünk, áldd meg, amit te

adtál nékünk, vagy legalább mind vedd el a másét!