Ünnep helyett zsarolás

MTA;

2025-05-08 06:00:00 CEST

A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyűlés nagy kérdése az volt – miután kiderült, hogy Orbán Viktor nem vesz részt az eseményen –, hogy vajon sor kerül-e nyílt pengeváltásra az MTA vezetése és a kormányt képviselő Hankó Balázs miniszter között. Azt már előre sejteni lehetett, hogy nem a szintén megjelent Sulyok Tamás köztársasági elnök lesz a „mérleg nyelve”, vagy az, aki tekintélyével békét teremt a jó ideje húzódó konfliktusban. És valóban, nehéz lenne egyetlen eredeti, a jelen helyzetre reflektáló gondolatot is felidézni a beszédéből. Bizonyos szempontból ez is nagy teljesítmény, úgy betölteni a legmagasabb protokolláris tisztséggel járó feladatokat, hogy egyetlen említésre méltó mondat se hagyja el az ember száját. Vagyis korábban volt egy, ami mindenki emlékezetébe beleégett, de azt most inkább hagyjuk.

Freund Tamás MTA elnök viszont felvette a kesztyűt, és olyan beszédet mondott, amelyben nem kerülte meg a leginkább Scmidt Mária által az utóbbi időben hangoztatott vádakat és kritikát, és azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a kormány nem hallgat a tudósokra az országot érintő fontos döntések meghozatalánál. „Nincs érdemi politikai igény az együttműködésre, csupán az igazodásra” – mondta.

Hankó Balázs miniszter pedig ezek után nem tett mást, mint érzékletesen illusztrálta, alátámasztotta az Akadémia elnökének szavait. Ha valaki eddig esetleg nem értette volna, miről beszél Freund, most kapott egy kis ízelítőt. Miután hosszasan méltatta, milyen remekül sikerült kutatási és a felsőoktatási rendszer átalakítása – amiről Freund előtte kifejezetten azt állította, hogy az MTA azt sem tudja mi az irány –, ismét kihasználta az alkalmat, hogy elmondja:

az ingatlanvagyon eladása a feltétele annak, hogy a kutatóhálózatban dolgozók megkapják a béremelésüket. Annak a kutatóhálózatnak a dolgozói, amit éppen öt évvel vettek el minden tiltakozás ellenére az MTA-tól.

A két dolognak persze semmi köze egymáshoz, a méltatlanul alacsony fizetések emelése nem függ az ingatlanok helyzetétől. A miniszter ünnepi beszéde így alig szólt másról, mint a tudományos közösség megosztásáról és megzsarolásáról.