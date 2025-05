A 65 évesnél idősebbek csaknem fele legalább öt gyógyszert szed Magyarországon

gyógyszer;idősek;65 év felettiek;Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége;

2025-05-08 05:50:00 CEST

A nem megfelelően használt gyógyszer költsége kidobott pénz. Sőt, növeli az egészségügyi közkiadásokat is, hiszen újabb egészségkárosodást okozhat, rosszabb esetben akár végzetes következménnyel is járhat.

Az idősek 10 százaléka a nem megfelelő gyógyszerszedés miatt szorul kórházi ellátásra – közölte El Koulali Zakariás, országos tisztifőgyógyszerész, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szerdai konferenciáján. Zlinszky János, a HGYSZ elnöke a szakma felelősségét hangsúlyozta, amikor arról beszélt, hogy évente összesen 115 millió alkalommal találkoznak a betegek a patikusokkal Magyarországon. Semmiképpen nem szabad engedni, hogy a gyógyszerész logisztikai szakember legyen, aki csak kiadja a készítményeket.

Az országos tisztifőgyógyszerész szerint is ideje hangsúlyosabbá tenni a patikusok szerepét az elkerülhető egészségkárosodások megelőzésében. Itthon a 65 évesnél idősebbek 30-40 százaléka legalább öt, 6 százalékuk pedig több mint tíz orvosságot használ. Aki ennyi készítményre szorul, annak komoly terápia-menedzsmentre van szüksége, és ezt a feladatot akár a gyógyszerészek is végezhetnék. A tisztifőgyógyszerész hozzátette: a nem megfelelően használt gyógyszer költsége kidobott pénz. Sőt, növeli az egészségügyi közkiadásokat is, hiszen újabb egészségkárosodást okozhat, rosszabb esetben akár végzetes következménnyel is járhat.

A szakember adatai szerint Európában évente mintegy 200 ezer ember hal meg, mert nem tartja be a gyógyszeralkalmazási szabályokat.

Csak a túlzott antibiotikum-használat következményeként megjelenő rezisztens baktériumok okozta fertőzések 33 ezer ember halálát okozzák évente. Ez a legoptimistább becslések szerint is megtízszereződik 2050-re Európában. Magyarországon évente 7,5 millió doboz antibiotikumot váltanak ki a betegek, az állam 4,5 milliárd forintot költ erre, és körülbelül ugyanennyi a páciensek hozzájárulása. Megjegyezte: a gyógyító munka azzal is jár, hogy sokszor nem szabad engedni a betegnek, amikor az ragaszkodik az antibiotikumhoz, mert lehet, hogy a kérése nem indokolt.

Úgy vélte a szakma a 24. órában van, hogy felismerje a digitalizáció, a személyre szabott tanácsadás és a prevenció lehetőségeit. Az egészségügyi ellátás során keletkező megelőzhető károk fele-negyede olyan, ami a gyógyszerekkel kapcsolatos. Hozzátette: több olyan ember jár gyógyszertárba, aki csak az egészségét szeretné megőrizni mint krónikus beteg. Egyre nő azoknak a száma, akik maguk szeretnének gondoskodni az egészségük helyreállításáról. Ebben a gyógyszerészeknek a jövőben még nagyobb szerepe lehet – mondta –, hiszen Magyarország 3000 településén a hazai gyógyszertárak ott vannak és képesek egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítani a lakosságnak, köztük a személyre szabott tanácsadást is. Hiszen az a legolcsóbb, ha megelőzzük a bajt, mert minden későbbi gyógyszeres kezelés, plusz ráfordítás. A tisztifőgyógyszerész arra biztatta a gyógyszerészeket, hogy vegyenek részt aktívan a magas vérnyomás, a cukorbetegség szűrésében. Hozzátette: a gyógyszerésznek nem kell diagnosztizálni, de jelzést küldhet a háziorvosnak.