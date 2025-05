Jönnek a drogériák

kormányinfó;

2025-05-08 10:12:00 CEST

Az árrésszabályozás Gulyás Gergely szerint bevált. Leszögezte, nem fogják megengedni az indokolatlan áremeléseket. Az élelmiszereknél léptek, bevezetik az intézkedéseket a drogériáknál is. 15 százalékos árrésmaximumot határoznak meg, abban bíznak, hogy ez alacsonyabb árakat fog eredményezni a fogyasztók számára – jelentette be, amit korábban már Nagy Márton és Orbán Viktor is.

A kabinet benyújtotta a 2026-os költségvetés tervezetét. Egyértelmű, hogy a költségvetés azon alapul, hogy nem Ukrajnára fordítják a pénzt, hanem a magyar családok támogatására, ezért 4800 milliárd forint lesz családtámogatásra. Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre az anyák szja-mentességével - jelentette ki a miniszter. A legnagyobb tétele a költségvetésnek továbbra is a nyugdíjkiadás, ez tartalmazza a nyugdíjprémiumot, a 13. havi nyugdíjat és a nyugdíjemelést. 13 százalékos minimálbéremelés is lesz, a honvédelmi és rendvédelmi hivatásosok 6 havi fegyverpénzét is tartalmazza a költségvetés. Gulyás szerint többletbevétel lesz az önkormányzatoknál is.