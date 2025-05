hangfelvétel;Háború és béke;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Magyar Péter;

2025-05-09 06:00:00 CEST

Csúnyán saját csapdájába eshet a Fidesz, tényleg sikerült összehozni, ha nem is egy öszödi, de legalábbis egy ahhoz közelítő hatású beszédet. Magyarországon a politika veleje mára az összefüggéseiből kiragadott félmondatok félre- és belemagyarázgatására építő karaktergyilkolászás lett. A Rogán-Habony iskola 2022-ben így magyarázta félre Márki-Zay Péter szavait, és így csinált belőle háborús gyújtogatót. Így csinált most Kollár Kingából is hazaárulót és még lehetne sorolni.

Tényszerűen nézve: Szalay-Bobrovniczky miniszter most közzé tett mondókája a 2014-től kialakult új biztonságpolitikai realitásról szól. A krími orosz invázió előtt a régió afféle békés-álmos hátország volt: a térségre nem voltak háborús forgatókönyvek, a Magyar Honvédség az első Orbán-kormány idején is csak amolyan tessék-lássék üzemmódban létezett, a katonák jobbára csak sok ezer kilométernyire iraki, afganisztáni „békemissziók” keretében szagolhattak lőporfüstöt.

Azonban miután Oroszország nyílt, támadó üzemmódba kapcsolt, a NATO keleti blokkjában nagyságrendekkel felértékelődött a területvédelmi elv. Azaz: a térségben egy olyan szárazföldi haderő épüljön ki, amely elriaszthatja az oroszokat.

A probléma csak az, hogy közben a Fidesz totál hülyének néz mindenkit. Miközben ímmel-ámmal fegyverkezik – a magyar hadseregreform amúgy kanyarban sincs a lengyel vagy román fegyverkezés üteméhez, méretéhez képest - kifelé mást sem csinált, mint mindenki mást rágalmaz teli torokkal „háborúpártisággal”.

A totális önellentmondás eddig is kitermelte a totális hülyeséget. Nemrég Orbán Balázs nagy békeharcos hevületében még az ötvenhatos ellenállókat is képes volt leszólni. Most meg egy honvédelmi miniszter magyarázhatja az olyan fárasztó bárgyúságokat, hogy a békepártiság alapja a háborús mentalitás.

Hja, ez van: aki mindenkit hülyének néz, abból lehet egy nap a legnagyobb sügér.