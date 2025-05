Nem véletlen, hogy a Fidesz nem a román szélsőségesekkel ül egy pártcsaládban

kormányinfó;

2025-05-08 11:18:00 CEST

A Bloomberg azt firtatta, a másfél-két milliárd eurós költség az orosz energiahordozókról való leválással milyen számok alapján jött ki, Gulyás Gergely erre annyit mondott, hogy meghallgatták Szijjártó Pétert és Lantos Csabát, ők saccolták ezt a számot. A miniszter szerint ahhoz képest, amit Robert Fico szlovák miniszterelnök mondott az erre vonatkozó az uniós javaslatról, ők még finoman fogalmaztak.

Arra a kérdésre, mi a magyarázata annak, hogy az Orbán-kormány olyan óvatosan fogalmaz a szélsőjobboldali román George Simionnal kapcsolatban, a miniszter kitérő választ adott, megvárják, ki lesz az ország következő elnöke. Állította, nem fognak engedni abból, hogy a magyar kisebbség jogait biztosítani kell. Arra a kérdésre, el tudja-e képzelni, hogy az AUR-ral együttműködjenek más kérdésekben, a miniszter azt mondta, az ECR-rel most is együtt tudnak működni bizonyos ügyekben, ennek tagja az AUR is, de nem véletlen, hogy a Fidesz nincs ebben a pártcsaládban.

Az Orbán-kormány jóváhagyja azt a megállapodást, ami a munkaadók és a munkavállalók között a minimálbérről létrejött - mondta Gulyás. Továbbra is 13 százalékos minimálbér-emeléssel számolnak.

A portál felvetette, nem lenne-e jobb a kárpátaljai magyaoknak, ha a kabinet támogatja az ukrán EU-csatlakozást a kisebbségi jogok visszaállítása fejében. A miniszter szerint ez a minimum azért, hogy egyáltalán legyen miről beszélni, de az Orbán-kormánynak ettől függetlenül problémája, ha Ukrajnát nem az érdemei alapján akarják felvenni az európai közösségbe.