Sem a helyszíni jegyek, sem a sör nem lesz drágább a tavalyinál a Szigeten

fesztivál;Sziget Fesztivál;

2025-05-09 13:30:00 CEST

Nyereséget viszont csak jövőre remélnek.

Post Malone, Anyma, a látogatóik által leginkább igényelt A$AP Rocky, Chappell Roan, Charli XCX, a visszatérő Shawn Mendes és Nelly Furtado lesznek az idén augusztus 6. és 11. között megrendezendő, 31. Sziget Fesztivál fő fellépői – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatójukon Kádár Tamás. A főszervező kiemelte: alapértékeik változatlanok; a fesztivált idén is a személyes szabadság megélésének szigetének szánják, amit már a K-Híd madaras díszítése is jellemez. A látogatók hátrahagyhatják a mindennapok gondjait, önmaguk lehetnek és felhőtlenül érezhetik magukat; eszerint a Sziget egy fajta safe space lesz – élt a nemzetközi kifejezéssel Kádár Tamás.

A Nagyszínpadon helyet kapott a Sziget első K-pop sztárja, a Kiss Of Life, a magyar előadók közül pedig ott lép fel a Pogány Induló és a Parno Graszt, illetve Дeva és a Napfonat is.

Az undergroundabb Revolut Színpadon például az Empire of the Sun, a Papa Roach, a svéd Refused, a magyarok közül pedig például Krúbi ad elő. A Sziget egy három éves stratégia jegyében meg is újul: új helyszínek mellett a megszokottakat is negyedekbe rendezik és frissítik a látványelemeket is. A rendezvény északi, eddig is főképp az elektronikus zenének helyet adó területét most Delta District néven fogják össze. Ennek közelében kapott helyet a „North Field”, az LMBTQ+-színtérnek helyt adó, elmaradhatatlan Magic Mirror mellett zenei színpaddal, művészeti és TED-helyszínnel, illetve stranddal. A londoni és a New York-i Sohók mintájára új, művészetközpontú és multikulturális városrész lesz a "Szoho", két színpaddal, nemzetközi standup-osokkal, slammerekkel, a magyar előadók közül pedig a beton.hofival, az Ivan & The Parazollal, az Analog Balatonnal, a Hundred Sins-szel és a Platon Karataevvel. Erős felhozatal várható a Jukebox-színpadon is, például az ABBA, a Queen, a Beatles, David Bowie világát megidéző zenekarokkal, de itt lép fel L.L. Junior is. A Paradox nevű helyszínen kap helyet a cirkusz, a tánc, a színház és a Vándor Vurstli. A szervezők idén is 0-24 órás szórakoztatást vállalnak, nappali elfoglaltságokkal, így sportprogramokkal, sőt idén lesz wellness-részleg is.

Idén mintegy félszáz helyszínen körülbelül 700 előadó várja a látogatókat

– foglalta össze lapunknak Kádár Tamás. A jegyek a Covid miatti kényszerű, 2020-21-es kihagyás előtt, 2019-ben fogytak utoljára ilyen jól – fűzte hozzá. A jegyárak idén sem nőnek – szögezte le. (Bár a honlapjukon szereplő mostani árak magasabbak a tavaly ilyenkorinál, a főszervező lapunknak jelezte, hogy a tavalyi, legolcsóbb, super early bird, illetve a majdani kapus jegyárakat érdemes összevetni, a kettő közötti emelkedés pedig az érdeklődés függvénye.) Kádár Tamás üdvözölte a hazai vásárlások felfutását: a magyar látogatók aránya így átlépheti az 50 százalékot. Ígérete szerint idén nem lesz drágább a sör, az élelmiszer-pultoknál kapható, teljes értékű, úgynevezett budget food szabott ára pedig 3200-ról 3500-ra nő. Idén a sátorral érkezőktől 12 ezer forint letétet kérnek, ami visszajár, aki azt távozáskor is magával viszi. (De számos egyéb szálláslehetőséget is kínálnak.) A tájékoztatón kérdésre megerősítette: az idén is készpénzmentes rendezvény a folyamatosan feltölthető fesztiválkártya révén felel meg a kormány készpénztámogató elképzeléseinek.

Jövőre remélnek nyereséget A Sziget Zrt. amerikai hátterű tulajdonosa rendezte a fesztiválszervező 2023-as, 1,8 milliárdos veszteségével előállt tőkeigényt – válaszolta lapunknak Kádár Tamás. Gazdálkodásuk azóta sem fordult termőre: rendezvényszintű nyereséget 2026-tól remélnek. Bár felléptidíj-kiadásaik az erősebb mezőny ellenére idén összességükben nem nőnek, a mostani Sziget költségvetése kissé meghaladhatja a tavalyit - tette hozzá. Nagyobb fesztiváljaik közül a soproni Voltot 2022-ig, a zamárdi Balaton Soundot pedig tavalyig rendezték meg. A kisebb méretű Gourmet és az ingyenes Gyerek Sziget viszont megmarad. Az elsőként 1993-ban megrendezett Sziget Fesztivált alapító Gerendai Károlytól és társaitól a többséget 2017-ben, a megmaradó kisebbségi hányadot pedig 2022-ben vette meg az amerikai Providence Equity Partners. Tavaly az amerikai gazda a világ számos fesztiválját a Szigettel együtt összefogó, londoni Superstructot eladta a szintén amerikai KKR nevű, világszintű tőkealapnak. Tavaly októberben a Superstructba a KKR mellé beszállt a CVC nevű, jersey-i, szintén globális tőkealap is.