„Az, hogy velem mi lesz, nem érdekes” - Így búcsúzott el támogatóitól Gyurcsány Ferenc

baloldal;Gyurcsány Ferenc;visszavonulás;Demokratikus Koalíció;

2025-05-08 17:45:00 CEST

Mindenkit arra kért, hogy támogassák a párt új vezetését.

„Fájó búcsú ez. 25 évet töltöttem a magyar belpolitikában. Voltam fent és lent, tudom, milyen érzés az ország miniszterelnökének lenni, tudom, milyen érzés legyőzni Orbán Viktort, ahogy azt is tudom, mivel jár az országra nézve, ha a jobboldal állampártként uralkodik hazánkon. Egy szó, mint száz: megtisztelő volt a magyar baloldalt és a hazámat szolgálni” – írta egy, a feliratkozóknak küldött levelében a Demokratikus Koalíció (DK) távozó elnöke.

Gyurcsány Ferenc szerint mindez azért érte meg, mert soha nem feledte, hogy ez nem róla, hanem a hazáról szól. „Ezt mindig így gondoltam, akkor is, ha sokan nem értettek, ha sokan nem ismertek, mert csak azt a »Gyurcsányt« látták, amelynek a magyar jobboldal akart láttatni engem” – fejtegette, majd idézett az őszödi beszédből is, amely szerint ma is azt gondolja, „azért érdemes politikusnak lenni itt a XXI. század elején, hogy csináljunk egy másik világot. Csak azért.”

Sorait azzal zárta, hogy mindenkit a DK új elnökének támogatására kért, mivel szerinte ez a párt őrzi a magyarok európaiságának lángját. „Az, hogy velem mi lesz, nem érdekes. Csak az számít, hogy képes lesz-e a magyar baloldal életben tartani az igazságos, gondoskodó, európai Magyarország gondolatát. Ehhez a DK, a DK-hoz pedig Te kellesz! Kedves Barátom, megtiszteltetés volt Téged képviselni!” – zárta sorait Gyurcsány Ferenc.