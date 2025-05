Kőbányáig ér Donald Trump keze

ENSZ;USA;hajléktalan;menekült;Trump;Utcáról Lakásba Egyesület;

2025-05-11 15:08:00 CEST

Hiába próbálja egy ember rendbe hozni az életét, ha nem teljesül az egyik legalapvetőbb igénye, az, hogy legyen hová hazamennie. Az Utcáról Lakásba! Egyesület ebben segít hajléktalan vagy menekült embereknek. Miközben most is zajlanak az ingatlanfelújításaik, váratlanul sorompó került az útjukba. Az USA szerződést bontott az ENSZ-szel, ez pedig tragikus helyzetbe hozta a magyarországi egyesületet.

– Szeretek társadalmilag hasznos munkát végezni. Közben élvezem is a folyamatot, új dolgokat tanulok, egyszer majd jól jön ez a tudás. Irodai ülőmunkát végzek, ez más, szinte felfrissít. Fél éve járok vissza, havi 1-2 alkalommal tudok jönni, bár előtte nem csináltam ilyet, ezeken az eseményeken majdnem mindig vakoltam, most meg már azért vállalom, mert van benne tapasztalatom – sorolja Hajdú-Molnár Illés. A fiatal önkéntes kezében kivételesen mégsem vakolókanál van. Igen, feleli mosolyogva, megint valami újba tanulhat bele, ablakpárkány csiszolását és festését bízták rá.

Nyolcas Zsófia visszajáró segítő, az ügy érzékenyen érinti, innen a motiváció. Amit ő ad, az a munkája, amit cserébe kap, az meg olyan tapasztalat, amit a hétköznapjai során nincs lehetősége megszerezni, szóval win-win, magyarázza egy ecsettel a kezében. Hírnök Zsófiának ez az első alkalom, a tavalyi influenszertüntetés után nézett utána az egyesületnek, és szimpatikusnak találta a küldetésüket. Még sehol nem önkénteskedett korábban, ennél hasznosabban nem tudná eltölteni a szabadidőt, itt mindent megmutatnak, és sose árt, ha az ember ilyesmit elsajátít, sorolja, miközben ajtófélfát csiszol, mázol. – Mindig az Astoria aluljárón megyek át, reggelente ott szokott kéregetni egy néni, összeismerkedtünk. Neki van ugyan hol laknia, de néha megveszem neki a gyógyszereit, és segítek, ha kell valami az unokáinak – idéz fel egy emléket.

Hajlék, mindenkinek

Kőbányán vagyunk, a Bolgár utca egyik soklakásos udvarában, az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) önkéntesei csinosítanak egy önkormányzati lakást. Hamarosan lakója lesz a korábban leromlott állapotú ingatlannak: egy embernek, aki jelenleg a szabad ég alatt hajtja álomra a fejét, a lakhatás eddig elképzelhetetlen luxusa lesz ez a pár négyzetméter. Ezen a lakáson ősz óta dolgoznak, meséli Balázs Ákos, a műszaki csapat koordinátora. Mindig vannak új önkéntesek, de visszatérők is, mint a veteránnak számító Illés. Sokan azért jönnek újra és újra, mert kíváncsiak arra, honnan hová jut el egy lakás.

Önkénteseket azokhoz a fázisokhoz hívnak, amelyeket gyorsan be lehet tanítani, a többi munkát szakemberek végzik. – Sokat dolgozunk azon, hogy a lakhatási nehézségekkel kapcsolatban társadalmi tudatosságot ébresszünk. Az egyesületünknek négy lakhatási programja van. Ez, ahol a kőbányai munkálatok zajlanak, a Kunyhóból Lakásba! program, melyben hajléktalanságból kitörő emberek, családok tudnak lakáshoz jutni a segítségünkkel. Ez főként a X. kerületet érinti. Van egy Lakásügynökség nevű programunk, ahol szociális munkás kollégák, illetve elsősorban anyaotthonból kiköltöző édesanyák tudnak kedvezményesen lakást bérelni. Ez egy szintén anyagi nehézségekkel küzdő, de nem annyira nehéz helyzetű célcsoport. Ebben a kezdeményezésben most 35 lakást kezelünk. A tavalyi influenszertüntetés óta állami gondoskodásban felnőtt fiataloknak is biztosítunk lakhatási lehetőséget, 10 ügyfelünk van jelenleg – részletezi Kovács Vera, az ULE alapító-társelnöke.

Az állam helyett állnak helyt

A negyedik lakhatási programjuk albérlet-támogatás Ukrajnából menekülőknek. A háború kitörése óta az egyesület munkatársai közel 800 menekült személy lakhatását tudták segíteni, avat be Vera a nagyszabású, bár a többihez képest rövidebb távú program részleteibe. Segíteni szerettek volna, de most ők vannak bajban. Az ENSZ-szel mint donorral, egész pontosan a Menekültügyi Főbiztossággal az ukrán háború kitörése idején kerültek kapcsolatba. A főbiztosság olyan háborús zónákban dolgozik, ahol az adott államnak nincs saját menekültügyi programja. Tehát mondjuk Nyugat-Európában az ENSZ nincs jelen mint programgazda, a kelet-európai országokban viszont igen. Magyarországon is pont azért kényszerült belépni ezzel a támogatással, keretekkel, mert a magyar állam felelőtlenül fogott neki a menekült­ügynek.

Rendszerszintű szemlélet nélkül, nagyon alacsony színvonalon támogatja az Ukrajnából menekülőket, a lakhatásukat például egyáltalán nem. Az ULE viszont felajánlotta a segítségét, ebből született egy együttműködés. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának az USA az egyik legnagyobb befizetője. Tehát amikor a Trump-adminisztráció szerződést bontott sok nemzetközi partnerrel, köztük az ENSZ-szel is, az ULE nagyon nehéz helyzetbe került. Az ügyfeleik támogatása, ezzel együtt a működési forrásaik is veszélybe kerültek, 40 millió forint már megítélt és leszerződött támogatást készül visszatartani tőlük a főbiztosság. Ez nyilván a menekültprogramot nagyon érinti erősen, de a szervezeti működésüket is veszélybe sodorja. A nagy ügyfélszám ellátásához a világszervezet azzal is hozzájárult, hogy a működésük, irodájuk költségeinek egy részét is támogatta. Most kritikus a helyzetük, amelyet valahogy át kell hidalniuk. Elsősorban arra számítanak, hogy az eddig létező támogatóik, partnerkapcsolataik segítenek, de hatalmas szükségük van új támogatókra, magánadományozókra és céges partnerekre egyaránt.

Csak a pénz fele maradt

– Az egész kialakult helyzet összefügg tehát az itthoni szakpolitikai hiányosságokkal, erre jött rá a Trump- adminisztráció őrülete. Nekünk ez most így tragikus együttállás.

Erre az évre 80 millió forintra szerződtünk és ebből 40-et nem kaptunk meg. Amikor az ember megtervezi egy szervezet működését, abba minden költséget beleszámol a bértől az irodabérleten át az ügyféltámogatásig. Most itt van velünk ez a sok tucat menekült család, akik számítanak a leszerződött összegre. Ez lesz az utolsó, ahonnan el tudjuk vonni.

A saját működésünkön meg azért nem tudunk visszavágni, mert akkor a vállalt feladatokat nem tudjuk teljesíteni. Ördögi kör, amit igyekszünk átvészelni – fogalmaz Kovács Vera.

A ragyogó napsütésben egy család ebédel a Bolgár utcai ház közös udvarán. Remélik, felelik kérdésünkre, hogy az új lakók be tudnak majd illeszkedni a közösségbe. Macskák kerülgetik rutinosan az önkéntesek által lefestett, száradó ajtókat, ablakokat. Most párhuzamosan három lakást újít fel az egyesület, a jövedelemmel rendelkező bérlőket is ők jelölik ki, a tulajdonjog az önkormányzaté marad, bútorok adományból kerülnek, szóval mindenki jól jár. Sok esetben olyan bérlőre esik a választásuk, aki korábban nem vagy nagyon régen lakott önálló lakásban, ők pár alkalmas felkészítést kapnak az egyesület szociális munkásaitól. „Nem hittük volna, hogy Trump keze a X. kerületig ér el” – cseng a fülünkben kifelé menet Balázs Ákos búcsúmondata.

Influenszerek az állami gondozottakértTavaly februárban szervezték azt a tüntetést, amelynek apropója az volt, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, miután próbálta eltussolni az igazgató lakók elleni szexuális visszaéléseit. Az „Odakint most szörnyek járnak” tüntetés szervezői kezdeményezték, hogy a résztvevők adományozzanak az állami gondozottaknak. Eddig 219 millió forint gyűlt össze, ebből tud a fiataloknak az ULE lakást biztosítani.

Százaknak segítenekAz ULE 2012-es alapítása óta cselekszik meggyőződése szerint, azaz hogy mindenkinek joga van a fedélhez. Olyan önkormányzati szociális bérlakásokat újítanak fel, amelyeket a helyhatóságok egyébként nem tudnának hasznosítani. A bérlakásokat civil szerveztek, magánadományozók és a leendő bérlők bevonásával újítják fel. Az önkénteseket hírlevelekkel és az egyesület Facebook-oldalán érik el. Legtöbben azért jönnek, mert ismerik az egyesületet, és szeretnének segíteni, de van, aki kifejezetten valamilyen tevékenységbe szeretne beletanulni. A bérlők száma száz fölött jár, emellett több száz embernek tudnak albérlet-támogatást adni.