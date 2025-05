Orbán Viktor;pápa;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Magyar Péter;XIV. Leó;lepkefing;

2025-05-10 06:00:00 CEST

Igazán nem gondoltam volna, hogy ennyire megihleti a köztársasági elnök – avagy Tóta W. Árpád – Gulyás Gergelyt; a kancellária miniszter a szatyor fing után a lepkefing kifejezéssel állt elő. Mi tagadás: meglepő a finom modorú Gulyástól ez a szóhasználat, bár a Millenárison történt fellépése, egyáltalán a mostanság nyújtott teljesítménye alapján mégsem annyira váratlan. Mellesleg a miniszter Magyar Péter ama bejelentését nevezte lepkefingnak, amely Szalay-Bobrovniczky honvédelmi minisztertől hangzott el még 2023-ban, és amely szerint szakítanak eddigi béketevékenységükkel, és át kell állni a háború felé vezető út nulladik fázisára.

Kétségtelen: a fellelt hangfelvétel nem elegendő a kormánybuktatáshoz. Mondhatni, csak annyit ad hozzá eddigi ismereteinkhez, hogy a kormány folyamatosan hazudozik - de annyit feltétlenül. Azt viszont a legkevésbé sem, amit Gulyás előadott a kormányinfón, miszerint a hadseregnek az a dolga, hogy készüljön a háborúra és Magyarország megvédésére. Szalay-Bobrovniczky nem ezt mondja. Pontosan azt közli: szakítanak a béketevékenységükkel. Tudniillik, kedves Gulyás Gergely, a honvédségnek, a katonaságnak, az ön szóhasználatát idézve, korábban sem a béketevékenység volt a dolga. Kiváltképp, ha figyelembe vesszük, hogy a magyar politikai vezetésnek akkor már egy éve kizárólag a béke szolgálata állt kommunikációja középpontjában.

Gulyást nem készítették fel a legjobban a nap egyik fő hírére, a válasz csak tovább rombolta a kormány hitelességét - inkább lökött egyet a kabinet bukása felé, mint valós magyarázattal állt volna elő. Persze, ha a nap globális hírcsokrát vesszük figyelembe, kétségtelen: Magyar Péter bombasztikusnak szánt robbantása valóban csak egy lepkefing. Hiszen a világ figyelme Rómára szegeződött, és nem érdemtelenül: lett új pápa. Vagy ahogy Orbán Viktor fogalmazott: van pápánk. És ez azért tényleg nem lepkefing. Ráadásul, ha hinni lehet a jóslatoknak, és XIV. Leó Ferenc szellemi örököse lesz, akkor a magyar miniszterelnöknek máris van egy új barátja, aki arra sarkallja őt, hogy folytassa „béketevékenységét”. De maradjunk csak meg a mi kis lepkefing világunkban: annál a fentebb idézett, könnyen elszálló mondatnál valóban történtek nagyobb visszhangot – illatot – kiváltó ügyek is csütörtökön, ami kifejezett balszerencséje a Tisza elnökének. Aki hirtelen zavarában nem is tudott másra mutatni, mint a Fideszre, amikor nyilvánosságra került, hogy Gyurcsány Ferenc távozik a közéletből, húsz év élvonalbeli politizálás után hátat fordít a Fidesznek, Magyar Péternek, a parlamentnek… Hogy ez az időzítés újabb bizonyítéka – így Magyar – a Fidesz-DK összjátéknak, több, mint aránytévesztés, de ez legyen a Tisza elnökének problémája. Azt viszont már készséggel elhinném, hogy Polt Péter menesztése a Legfőbb Ügyészég éléről és katapultálása az Alkotmánybíróság – feltehetően – élére, már sokkal inkább összehozható a terelési szándékkal. Már csak azért is, mert Orbán néhány nappal korábban Tuzson Bencével viccelődve lényegében cáfolta Polt mozgatását, ám ezt is tegyük hozzá ahhoz a listához, amely a rezsim hazugságának lajstromát tartalmazza. És ez a lajstrom, így összességében, már nem nevezhető lepkefingnek. Ennek már szaga, bűze van, és nem is nagyon tudjuk kiszellőztetni.