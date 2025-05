Hadházy Ákos szerint luxusvadászat-bizniszbe kezdett Tiborcz István cége a turai kastélyban

luxusszálló;vadászat;Hadházy Ákos;Tiborcz István;BDPST Zrt.;luxusvadászat;Turai kastélyszálló;BDPST Group;

2025-05-10 10:28:00 CEST

Nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor vejének cége még októberben közölte, már csak néhány hétig üzemelteti kastélyszállóként, feltűnt egy rejtélyes szolgáltatás, amely a képviselő szerint „páratlan luxust” kínál.

Luxusvadászat-biznisz indult az Orbán Viktor kormányfő veje, Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Botaniq turai kastélyban – állította Hadházy Ákos szombat reggeli Facebook-posztjában.

A független országgyűlési bejegyzésében képviselő felidézte, hogy a miniszterelnök vejének cége, a BDPST Zrt. tavaly októberben tudatta: már csak néhány hétig üzemelteti szállóként a turai kastélyt. Az alkalmazottakat elbocsátják, a luxusszálloda pedig új üzleti modellben fog működni, aminek „finomhangolása” zajlik, erről korábban a Népszava is írt.

A több milliárd forintos fejlesztésben kialakított, 19 szobás Botaniq Hotel 2020-as megnyitása óta egyszer sem tudott profitot termelni, fenntartani is csak folyamatosan felvett hitelekkel sikerült. A BDPST korábban azt közölte, hogy nem zárnak be, ám a finomhangolás keretében „a privát bérlések és az egyedi rendezvények iránt jelentősen megnövekedett igényekre” reagáltak, és a klasszikus, hotelszerű működés helyett a csoportos szálláshely-szolgáltatásra, valamint a rendezvények kiszolgálására állnak át.

Hadházy Ákos szúrta ki, hogy néhány hét múlva megjelent egy honlap és egy Facebook-oldal is „Luxe wilderness” néven, ami az ellenzéki képviselő szerint „páratlan luxust kínál a hobbiöléshez” a turai kastélyban. Az oldal kizárólag angol nyelven érhető el, a nyitólapon található leírás szerint

„A LUXE WILDERNESS páratlan luxus szolgáltatásokat kínál vadászathoz, ötcsillagos szállással, kitűnő étkezési élményekkel és személyre szabott útvonalakkal. A luxusra, a magánéletre és a biztonságra összpontosítva biztosítjuk az Ön kényelmét, miközben lenyűgöző tájakat fedez fel, főként Magyarországon, de világszerte is”.

Az oldalon személyre szabott programokat ígérnek, minden ügyfél egyedi preferenciáit figyelembe veszik, a fajok kiválasztásától kezdve a vadászati módszerekig. A Hadházy Ákos által idézett ajánló szerint az ügyfelek exkluzív hozzáférést kapnak érintetlen, privát vadászterületekhez is. A Botaniq kastélyról pedig azt írják, szálláshelyként a legmagasabb szintű luxust és szolgáltatást kínálja.

Kínálnak különleges programokat is, például áprilisban volt luxus „katonai stílusú kiképzési tevékenység” is, ahol megtekinthették a magyar különleges erők kiképzését és csatlakozhattak is hozzájuk – sorolta posztjában a független országgyűlési képviselő, aki szerint ez kérdéseket vet fel. Hozzátette: „A honlap amúgy – szemérmesen és némileg törvénytelenül – semmit nem árul el az üzemeltetőről, de a fotók alapján egyértelműen a kastélya a helyszín. A Facebook-oldalon pedig a címet is megjelölték, illetve látható, hogy az első bejegyzés néhány héttel azután keletkezett, hogy a »modellváltásról« gondoskodtak.”