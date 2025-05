Több mint két év eltelt, három gyanúsítottja van az M1-esen történt halálos tömegbalesetnek

gyanúsított;büntetőeljárás;tömegbaleset;M1-es;

2025-05-12 05:55:00 CEST

A ráfutásos balesetben 41 gépjármű volt érintett, ebből 19 totálkáros lett. A balesetnek egy halálos áldozata és 39 sérültje volt. A a biztosítók a tömeges kárrendezés során egy speciális eljárást alkalmaztak annak érdekében, hogy a vétlen károsultak mielőbb kártérítést kapjanak.

Több mint két év elteltével három gyanúsítottja van a 2023. március 11-én történt M1-es tömegbalesetnek. – válaszolta lapunknak a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A büntetőeljárás még mindig folyamatban van.

Tavaly március 11-én – mint arról beszámoltunk – Pest és Fejér megye határán porvihar keletkezett, ami jelentősen rontotta a látási viszonyokat, és végül tömegszerencsétlenséget okozott. A ráfutásos balesetben 41 gépjármű volt érintett, ebből 19 totálkáros lett. A balesetnek egy halálos áldozata és 39 sérültje volt.

Henézi Diána Sarolta, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének adjunktusa és kollégája, Májer Csaba József tanszéki mérnök elárulta lapunknak, hogy nem szokatlan, hogy egy eljárás ennyi ideig tart. Májer Csaba, akinek szintén van tapasztalata a balesetelemzés területén, elárulta, hogy találkozott már olyan esettel is, ami másfél évig húzódott, holott nem volt ennyi károsult érintett. – Ilyenkor a teljes baleseti körülményt szimulálni kell, szó szerint minden paramétert a valóságnak megfelelően beállítani és csak így lehet megtalálni a felelősöket. Ráadásul a nyomozati anyag is több száz oldalasra rúghat, amiből a szakértők dolgoznak. Ebben az ügyben még akár a három év is benne lehet, előfordulhat, hogy a végére több gyanúsított is lesz, mint három – árulta el.

Ráadásul két órával a történtek előtt, nem messze a karambol helyszínétől hasonló körülmények közt ütközött egy kamion és egy személyautó is. A rendőrség ezután mégsem korlátozta az autópálya forgalmát. A Közútkezelő állította, hogy elektronikus táblákon figyelmeztették a jelentős szélre a közlekedésben résztvevőket, továbbá a balesetet megelőzően már két és fél órával a korlátozott látótávolságot jelző figyelmeztetés is megjelent. Egy Telexnek levelet küldő szemtanú ezt vitatta, állítása szerint a második baleset után ő csak az oldalszél feliratot látta a táblákon.

Henézi Diána Sarolta szerint egy baleset általában akkor következik be, amikor többen hibáznak.

Lapunk felkereste a Magyar Biztosítók Szövetségét (MABISZ) is azzal, hogy hogyan állnak a biztosítási kifizetések, azok mennyiben függnek a rendőrségi vizsgálat lezárásától. Kérdésünkre elárulták, a biztosítók a tömeges kárrendezés során egy speciális eljárást alkalmaztak annak érdekében, hogy a vétlen károsultak mielőbb kártérítést kapjanak. Ennek lényege, hogy függetlenül a felelősség elbírálásától a károsultak a gépjárművük CASCO vagy felelősségbiztosítójától kapták meg a kártérítés összegét. Normál esetben a károkozásért felelős gépjármű kötelező felelősségbiztosítója fizette volna az okozott kárt. Leszögezték, a nyitott ügyekben a MABISZ az igénylőktől várja az elbíráláshoz szükséges dokumentumokat. A rendőrségi eljárás lezárásával azokban az esetekben, ahol sikerült a vétkes károkozót megállapítani, ott a biztosítók egymás között számolnak el. A rendőrségi eljárásban megállapított „okozó” kötelező gépjármű felelősségbiztosítója téríti meg az okozott kárt a vétlen károsult biztosítójának. Ami pedig a vétkeseket illeti, nekik a legvégén vissza kell fizetniük a már felvett kártérítést.

A MABISZ legutolsó, 2024.decemberi adatai szerint a beleset ügyében gépjárműsérülésre 37 darab igénybejelentés érkezett, ebből 34-et zártak le.

Az átlagos kifizetések ebben az esetben 4 millió 143 ezer forint. Személysérülésre 52 darab igény érkezett, ebből 31-et zártak le. Ebben az esetben 1 millió 286 ezer forint volt az átlagos kifizetés.