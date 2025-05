A kijevi parlasment elnöke szerint Ukrajna szolidáris a magyar néppel

Magyarország;Ukrajna;kommunizmus;malenkij robot;

Aki próbál minket megosztani, nem először követi el birodalmi hazugságait – jelentette ki Ruszlan Sztefancsuk.

Szolidárisak vagyunk a szomszédos és baráti magyar néppel e tragédia emlékezetében – jelentette ki az ukrán parlament, a verhovna rada elnöke a magyar nép deportálásának áldozataira emlékező budapesti emlékműnél vasárnap.

Ruszlan Sztefancsuk Sándor Fegyirrel, Ukrajna magyarországi nagykövetével együtt rótta le tiszteletét az emlékhelyen. Elmondása szerint azért látogatta meg az emlékművet, mert emlékezni szeretett volna mindazokra, akiket „a kommunista moszkvai gépezet” hurcolt el.

Ahogy akkor, úgy ma is Oroszország igyekszik elferdíteni a történelmet, és elrejteni az igazságot a magyarok és németek ellen elkövetett múlt századi bűneiről. Ugyanezt teszi most is, a megszállt területeken élő ukránokkal kapcsolatban – fogalmazott. Hozzátette, hogy a parlament jelenleg egy határozattervezeten dolgozik, amely a szovjet katonai közigazgatás 1944 és 1946 között a kárpátaljai magyarok és németek elnyomását ismeri el és ítéli el hivatalosan.

A magyar néppel – szomszédok, partnerek és együttérző népek vagyunk. Aki pedig megpróbált, és próbál minket megosztani, nem először követi el birodalmi hazugságait. Őt régóta ismerjük. Ezért együtt ellenállóaknak kell lennünk alattomos és kegyetlen ellenségünk bűnös és provokatív cselekedeteivel szemben

– mondta Ruszlan Sztefancsuk.

A nyilatkozat egy, Ukrajna és Magyarország amúgy is feszült viszonyának az eddigi mélypontján hangzott el, amelyet különösen a napokban kibontakozó titkosszolgálati botrány élezett ki. A konfliktus következtében Magyar Levente, a KKM parlamenti államtitkár elhalasztotta a május 12-re tervezett kisebbségi jogi tárgyalásokat, ugyanakkor jelezte: nyitott a párbeszéd folytatására, ha a körülmények azt lehetővé teszik. A viszonyt tovább terheli, hogy Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit, valamint fenntartja gazdasági kapcsolatait Oroszországgal.