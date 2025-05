Erdő Péter is az esélyesek közt volt a pápaválasztás első fordulójában

pápa;Erdő Péter;pápaválasztás;Pietro Parolin;konklávé ;Robert Prevost;

2025-05-12 08:43:00 CEST

A konklávé első fordulójában konzervatív bíborosok egy csoportja, köztük afrikai egyházi vezetők támogatták Erdő Pétert, de versenyben volt még Pietro Parolin volt szentszéki államtitkár is.

Az első szavazási körben egy konzervatív koalíció, köztük afrikai bíborosok szorgalmazták a 72 éves Erdő Péter pápává választását, a csoport azonban végül nem tudott elegendő támogatást szerzeni – írja a The New York Times.

„Az első szavazáson több jelölt is jelentős szavazatot kapott” – mondta a dél-koreai Yonhap hírügynökség szerint Lazarus You Heung-sik bíboros. Vatikáni bennfentesek szerint az esélyes jelöltek között volt az olasz Pietro Parolin, a konklávé elnöke, volt szentszéki államtitkár, Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, valamint a később megválasztott amerikai Robert Prevost is.

Múlt csütörtökön először választottak amerikai – egyesült államokbeli – pápát a katolikus egyház történetében, aki XIV. Leó néven foglalja el Szent Péter trónját a katolikus egyház és a világ körülbelül 1,4 milliárd katolikus hívőjének 267. lelki vezetőjeként. Ő az első Ágoston-rendi pápa is a katolikus egyház történetében. Mint megírtuk, Prevost – aki évtizedekig szolgált püspökként Peruban -- várhatóan jobban ragaszkodik a tradíciókhoz, mint Ferenc, azonban egyáltalán nem biztos, hogy kevésbé lesz „politikus” pápa, mint elődje.