2025-05-13 06:00:00 CEST

Nem kellett sokat várni arra, hogy Menczer – Fidesz – belerúgjon Dobrev Klárába. Kétségtelen: Dobrev nem új szereplője a magyar politikának, de egyelőre még csak meg sem választott vezetője a Demokratikus Koalíciónak. Mégis, ez a mindig nagyvonalú, embert tisztelő szervezet, legott kiadott egy közleményt, amely így hangzik: A baloldal egyszer már tönkretette az országot, és ebben nagy szerepe volt a DK-nak és Dobrev Klárának! Brüsszel régi és új emberei ugyanazt az utasítást hajtják végre, és bármikor összefoghatnak. Ők Ukrajna mellett állnak!

Az, hogy ki teszi tönkre az országot, ma már nem is kérdés; nincs olyan területe a politikának, ahol a kormánypárt méltatható eredményt mutatna fel. A gazdaság romokban, a nemzetközi kapcsolataink mélyponton, az emberi tisztesség – többek között az ilyen szóvivőknek köszönhetően – értékelhetetlen. A Fidesz mindenkibe belerúg, aki csak ellenfélként felbukkan, és még messze nem tartunk a jövő évi választás kampányidőszakánál. Ma már mindenki – maga a kormánypárt is- egybehangzóan arról beszél, hogy minden idők legmocskosabb időszaka előtt állunk. A hatalom korlátlan mennyiségű pénzt költ a lejárató akciókra, tegyük hozzá gyorsan: állami pénzt. Tehát nem a párt pénzét költi – ami, nem mellesleg szintén a költségvetésből érkezik –, hanem a központi alapból fedezi a kiadásait. Abból költ hazug „népszavazásra”, abból a közterületi kampányokra, jószerivel mindenre. Hogyan is várhatnánk el tőle, hogy valami nagyvonalúságot tanúsítson, legalább addig várjon, amíg megválasztanak valakit pártelnöknek. Nem, Dobrev azonnal kilövendő célponttá válik, és ma már finomkodás nélkül mondják azt is: ők Ukrajna mellett állnak. Mintha Ukrajna lenne maga a patás ördög, mintha Ukrajna indított volna háborút maga ellen…

Jut is eszembe: Schmidt Mária már eljutott idáig.