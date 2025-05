A hét másodperc is sok

film;Donald Trump;

2025-05-13 06:00:00 CEST

Kedvenc filmjeleneteim közé tartozik, amikor a Vissza a jövőbe című klasszikus tini scifi-ben Michael J. Fox-ot, azaz Marty-t, a cselekmény szerint 1965-ben a 1985-ből érkező fiút megkérdezi Doki, a tudós, hogy ki a jövőben az Egyesült Államok Elnöke. Ronald Reagan – szól a magabiztos válasz, melyre meghökkent visszakérdés érkezik: „Az a pojáca?”. És nevetünk, mert, hát valid a poén. Teszem hozzá, Ronald Reagennek volt egy afféle hollywoodi karrierje is, nem túl acélos, így megértjük, hogy karriert váltott. Mindemellett nem gondolta, hogy kell reformálnia az amerikai filmet. Tudta hol a helye. Ellenben a cameo szinten mozgó Donald Trump globálisan gondolkodik. Beerőszakolta magát a Reszkessetek betörők 2-be, hogy Macaulay Culkint útba irányítsa egy hotel lobby felé és nem volt különösen jó vagy rossz – mint bármelyik statiszta – de Chris Columbus rendező később ki akarta vágni a bizonyos hét másodpercet, a fickó egyre „ismertebb lett és nem ez egy jelentéktelen jelenet funkciója.” Igaz, utólag bevallotta, hogy ha ezt megtette volna, akkor a statiszta már minden bizonnyal kiutasította volna az Egyesült Államokból.

Donald Trump egy igazi ripacs. Afféle, és bocsánat, a szóhasználatért, buzgómócsing, aki kacsingat a reflektorfénnyel, de sosem volt meg benne a művészi alázat – talán mert az utóbbit semmilyen formában sem ismeri. Legyen a film újra amerikai – szól a munkásmozgalmi beütésű üzenet. Nos, kedves Donald, Magyarországról még a magyar konzervatívok is büszkék arra, hogy a tengerentúli álomgyárat igen nagy arányban magyar zsidók alapították meg – Adolph Zukor vagy Willam Fox –, akik nem migráns terméket terjesztettek, nem idegen propagandát, hanem humanista életszemléletet, emberi sorosokat, melyekről lehetett a szórakoztatás keretein belül életbölcsességet átadni. Ha egyáltalán Te és a barátaid értik a humanista szó értelmét. Ha már pedig barátokról van szó, akkor téged idéznélek. Jelesül, hogy nem kell aggódni a bejelentett nagyotmondások miatt, a külföldi propaganda nem érinti James Bondot, mert Sean Connery a barátod volt, és elérte, hogy idegenföldűként Aberdeenben építhess golfpályákat. Skót nemzeti földön. Mindemellett most amerikai Jeff Bezos barátod által megvásárolt franchise maradhat brit, miközben amerikai lett? Nem kell James Bondnak aggódnia? Bezzeg Ethan Huntnak igen – Tom Cruise még kommentálni sem meri a híreket. Teszem hozzá, tudod, hogy Sean barátod skót nacionalista volt, de nem olyan, mint Te, pozitív lelkületű. Még egy jenkinek is segített, ugyebár.

Mivel sci-fi rajongó vagyok, azon belül a Star Treké, lenne egy kérdésem. Mikor gondolhatunk inkább idilli jövőre, mintsem utópiára, mely elől nem menekülhetünk? Whoopi Goldberg, aki a sorozat bölcsét alakította (máskor meg apácát), nem helyeselte a terveidet. Megteheti, mert a vélemény még szabad. De volt egy kérése, amit át tudok érezni. Azt kérte, hogy mielőtt bevezeted a százszázalékos vámot a filmes művészekre, tegyél meg egy nemes dolgot. Csökkentsd a tojás árát odaát. Mert, a rántotta jó dolog!