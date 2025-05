Most éppen a londoni metróban volt áramszünet

London;metró;áramszünet;Egyesült Királyság;

2025-05-12 19:10:00 CEST

Kitört a káosz, miután elszakadt egy kábel.

Londont jelentős közlekedési fennakadások sújtották, miután áramszünet bénította meg a város metróhálózatát hétfő délután – derült ki a Sky News élő tudósításából.

A Transport for London (TfL) tájékoztatása szerint a Bakerloo és a Suffragette vonal teljesen leállt, míg az Elizabeth, Jubilee és Northern vonalakon részleges szolgáltatáskiesés és súlyos késések tapasztalhatók. Több metróállomást is be kellett zárni.

A város tömegközlekedési vállalata közölte, hogy Délnyugat-London egyes részein rövid időre megszűnt az áramszolgáltatás, emiatt a szerelvények megálltak, és több állomást ki kellett üríteni, mivel a megfelelő működés nem volt biztosított. Bár a vonatok és az állomások vészhelyzeti áramforrással rendelkeznek, ez nem elegendő a normál üzemeltetéshez. Néhány utas rövid időre a metróalagútban rekedt, akiket később kimentettek. A TfL operatív igazgatója a történteket egy rövid áramszünettel magyarázta, amely több vonalon is ideiglenes leállást okozott. Claire Mann elnézést kért az érintett utasoktól, és hangsúlyozta, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a teljes szolgáltatás helyreállításáért.

Az áramszolgáltatásért felelős National Grid szintén bocsánatot kért, és közölte, hogy a közép-londoni átviteli hálózatban történt zavar másodperceken belül megszűnt. Állításuk szerint bár hosszabb kimaradás nem történt, egy rövid feszültségesés érinthette a helyi hálózatokat. A hibát vélhetően egy kábelszakadás okozta, amely kisebb tüzet is kiváltott, de azt gyorsan eloltották.

Az utasok ellentmondásos tapasztalatokról számoltak be. Volt, aki Glasgowból érkezett a Heathrow repülőtérre, és onnan indult a belváros felé, de csak a Paddington állomáson szembesült a fennakadásokkal. Elmondása szerint bosszantó volt, hogy csak akkor tájékoztatták, amikor már megérkezett. Másvalaki arról beszélt, hogy hosszasan bolyongania kellett az egyik állomáson, mert ide-oda irányították. Egy másik utas a Piccadilly Circus állomásnál nem tudott leszállni, mivel nem nyíltak ki az ajtók. Végül egy meghibásodott mozgólépcsőn kellett feljutnia több utassal együtt – köztük idősekkel és mozgáskorlátozottakkal.

A londoni áramszünet mindössze néhány héttel azután történt, hogy Spanyolország és Portugália jelentős részén példátlan áramszünet bénította meg az energiaellátást. A váratlan hálózati összeomlás emberek millióinak életét befolyásolta: megbénította a közlekedést, leállította a kórházak működését, ellehetetlenítette a kommunikációt és súlyos gazdasági következményekkel járt. A kezdeti jelentések szerint a kimaradást az okozhatta, hogy a megújuló energiaforrásokra támaszkodó, ugyanakkor korszerűsítésre szoruló villamosenergia-hálózat nem tudta stabilan fenntartani az ellátást. A leállás következtében legalább három halálesetet jelentettek, emellett komoly gazdasági veszteségek keletkeztek – a becslések szerint ezek elérhetik GDP-arányosan az 1,6 milliárd eurót.