Alapjaiban rengette meg a gyermekvédelmi rendszert a tavalyi kegyelmi botrány, minden téren romlott a helyzet a korábbiakhoz képest

Kilátástalan a helyzet.

Immár kilencedik éve készítette el éves gyermekvédemi jelentését a Hintalovon Alapítvány. „A 2024-es év egyik legnagyobb társadalmi és politikai vihart kavart eseménye a „kegyelmi ügy” volt, amely rávilágított az állami gondoskodásban élő gyermekek sebezhetőségére, és a gyermekvédelmi rendszer hiányosságaira – olvasható többek között a 117 oldalas anyagban. - A közfelháborodás nyomán szigorúbb jogszabályok születtek, többek között a gyermekvédelmi dolgozók alkalmassági vizsgálatára, a jelzőrendszer működésére, valamint a gyerekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények elévülhetetlenségére vonatkozóan.”

A jelentés arra is rámutat: bár számos törvényi változás történt, ezek közül több a szankciókra, nem pedig a megelőzésre és rendszerszintű fejlesztésre fókuszál. A szakemberhiány minden szektorban komoly kihívást jelent, különösen azért, mert egyre több gyerek igényel fejlesztést, támogatást, segítséget.

A Hintalovon Alapítvány adatai szerint évről-évre rohamosan nő a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek aránya, 2024-ben, 8. osztályban, a gyerekek 11 százaléka minősült annak.

A pszichiátriai gondozóintézetek száma 2010 óta 26-ról 17-re csökkent, miközben a gondozottként nyilvántartott kiskorúak száma folyamatosan növekszik. A megelőző évekhez képest ötszörösére nőtt az önsértéssel, két és félszeresére az öngyilkossági gondolatokkal küzdő gyerekek száma a lelkisegélyt keresők adatai alapján. Minden bántalmazási típusban nőtt a gyermekvédelmi rendszerben nyilvántartott gyerekek száma. Ezekkel a kihívásokkal egy olyan rendszer néz szembe, amiből 16.000 pedagógus, több ezer pszichológus, gyermek pszichiáter, iskolaorvos, gyermekvédelmi és fejlesztő szakember hiányzik.

A jelentés külön figyelmet szentel a gyermekek véleményének is: a Kiskorú Kollégák aktív részvételével készült dokumentumban tizennégy 13–17 év közötti fiatal mondja el, mit jelentett számukra a 2024-es év az infláció megtapasztalásától a bántalmazásokkal kapcsolatos megélésükig.

„A gyerekeknek egyre kevesebb szabadidejük van, és emellett a szabadidős programok és hobbik az infláció hatására egyre drágábbak, emiatt például már nem az lett az elsődleges szempont, hogy mit akarsz csinálni, hanem az, hogy mit tudsz csinálni abból a pénzből, ami nálad van, vagy mi a legreálisabb – olvashatók idézetek a tinédzserek válaszaiból. - Sokszor tapasztaltuk a kortárs bántalmazást közösségekben, de sokan nem ismerik fel, hogy ők bántalmazottak vagy bántalmazók. És az ilyen helyzetekben sokszor nem tudjuk, hogy mi a helyes döntés, és van bennünk egy olyan félelem, hogy ha szólunk, akkor később minket fognak bántalmazni. A bántalmazásba beletartozik az önbántalmazás is, amikor az illető önmagát bántja, és igazából itt sem biztos, hogy felismeri azt, hogy ez bántalmazás.”

Az egyik legjelentősebb jogalkotási hullám a kegyelmi ügy kapcsán a gyermekvédelmi rendszert érte el.

„Az új rendelkezések alapján a gyermekvédelmi intézmények vezetői, illetve a szakmai munkakörben foglalkoztatottak számára kötelezővé vált a pszichológiai alkalmassági, valamint a „kifogástalan életvitel” vizsgálat – állapítja meg a szakmai anyag. - A részben 2024 júliusában, részben pedig szeptemberben hatályba lépett szabályok jelentős módosításokat vezettek be a gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott személyek alkalmassági vizsgálatával összefüggésben. A rendvédelmi attitűdöt tükröző kormányhatározattal szemben számos kritika hozható fel: amellett, hogy megkérdőjelezhető a szakemberek etikai és hivatásbeli megítélésére való alkalmassága, alapjogi aggályok is említhetők, hiszen a vizsgálat során feltett kérdések egy része megalázó, zavarba ejtő lehet és indokolatlan mértékben hatol be a szakemberek magánszférájába.”