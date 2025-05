Tarr Béla mond beszédet a Budapest Pride megnyitóján

megnyitó;gyülekezési jog;Budapest Pride;Tarr Béla;homofóbia;gyermekvédelmi törvény;

2025-05-13 15:21:00 CEST

Június 6-án, az idei Budapest Pride Megnyitón nem más mond beszédet, mint Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró – jelentették be a szervezők kedden a Facebook-oldalukon. Posztjukban azt írják, a rendező szerint „a Pride a szabadságról szól, ezért érzi úgy, hogy ott a helye az idei megnyitón”.

A Pride szervezői még május 9-én azt is bejelentették, hogy az idei Pride házigazdája Lilu, az RTL műsorvezetője lesz. „Lilu az elmúlt években rendszeresen és bátran fejtette ki véleményét az emberi jogok védelme érdekében. Nyíltan áll ki a közösség mellett – most pedig június 6-án a megnyitó színpadán is velünk lesz” – írták

Mint ismert, a parlament fideszes többsége nemrégiben elfogadta a gyülekezési törvény szigorítását, amely lehetővé teszi a Pride betiltását is. Az Orbán-kormány ezzel a gyermekvédelminek nevezett homofób törvényre hivatkozva korlátozza a gyülekezés szabadságát, ami ellen azóta hétről hétre tüntetnek a fővárosban.