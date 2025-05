Orbán Ráhel fenntartható gazdálkodás céljából vásárolna többszáz millióért földeket

földvásárlás;Orbán Ráhel;Tiborcz István;

A miniszterelnök lánya 120 hektárnyi földterületen tervezi folytatni a terjeszkedést.

Mezőgazdasági és erdészeti gazdálkodás céljából vásárolna földeket Orbán Ráhel Somogy vármegye déli részén, és a beruházásban kifejezetten figyelnének a fenntarthatóságra és a regionális adottságokra is – közölte a Tiborcz István-féle BDPST Koncept a Telex kérdésére válaszolva.

Néhány napja lapunk is megírta, hogy Orbán Ráhel több mint 320 millió forint értékben, 120 hektár földet kíván megvásárolni Dél-Somogyban. Előzőleg több mint 5 ezer hektár került egy, a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealap tulajdonába ugyanitt. A megvásárolt mintegy 5200 hektárnyi területen egyebek között a Széchenyi-kastély (ismertebb nevén Benetton-kastély) is megtalálható az értékes erdőkön és termőföldeken túl, valamint egy faipari üzem is van erre. A földterületre viszont elővásárlási joga van a környéken élő gazdáknak, melynek utolsó határideje idén június 10-e.

A BDPST mostani közlése szerint „a Somogy vármegyében Orbán Ráhel által megvalósítani tervezett földvásárlások célja, hogy a területeken a hatályos földforgalmi szabályozásnak megfelelve – a haszonbérleti jogviszonnyal érintett területeken a fennálló haszonbérleti jogviszony megszűnését követően – a lehető legfenntarthatóbb módon, a regionális adottságokhoz illeszkedően valósuljon meg mezőgazdasági, illetve erdészeti gazdálkodás, hozzájárulva az ágazat modernizálásához, a térség gazdaságának fejlődéséhez és a munkahelyteremtéshez.”

Orbán Ráhelt egyébként még 2021-ben vették nyilvántartásba mint földműves, majd 2023-ban 93 hektár szőlőbirtokot vásárolt. Korábban anyja, Lévai Anikó is vett földet, jóval a piaci ár alatt.