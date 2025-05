Benyújtották a törvényjavaslatot, így korlátozhatnák az önkormányzatok a beköltözést

Ingatlan;korlátozás;önkormányzatok;vidék;törvényjavaslat;beköltözés;ingatlanvásárlás;

A tervezethez képest enyhébb törvényjavaslat született, kikerült ugyanis a szövegből, hogy az önkormányzatok közvetlenül megtilthatják a beköltözni akarók ingatlanvásárlását.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az éjjel benyújtotta a Navracsics Tibor minisztériumában kidolgozott, a „helyi önazonosság védelméről” szóló törvényt.

A törvény a jogalkotó szándéka szerint azt szolgálná, hogy egy adott közösség az alkotmányos rendnek megfelelő lépésekkel akadályozhassa meg az odaköltözést, ha már nem tud több lakost befogadni. A Telex cikke szerint a tervezethez képest a törvényjavaslat enyhébbnek tekinthető:

kikerült belőle ugyanis az a lehetőség, amellyel az önkormányzatok közvetlenül megtilthatnák a beköltözni akarók ingatlanvásárlását.

Az önkormányzatok azonban így is fontos jogköröket kapnak. A törvényjavaslat alapján feltételekhez köthetik a beköltözők ingatlanvásárlását és lakcímbejelentését, emellett betelepülési adót is kivethetnek a lakásvásárlókra. A jogszabály rögzíti, hogy ezek a feltételek és kivetett kötelezettségek csak ésszerű mértékűek lehetnek, ugyanakkor az elővásárlási jogot is kiterjesztenék, azt az önkormányzat mellett bármely helyben lakó gyakorolhatja – írja a lap.

A törvényjavaslatban viszont immár szerepel egy újdonság is: az állami támogatással – például csok plusszal vagy falusi csokkal – ingatlant vásárlók korlátozás és feltétel nélkül költözhetnek be az adott településre.

Azonban egyelőre nem világos, hogy ez a kitétel a munkáshitel vagy babaváró kölcsön igénylőire is vonatkozik-e. Balogh László, az ingatlan.com szakértője szerint a tervezethez képest enyhébb törvényjavaslat miatt „bizonyos szempontból nyugodtabbak lehetnek az ingatlantulajdonosok, másrészt viszont még több önkormányzat gondolkodhat el az esetleges feltételek és korlátozások bevezetésén vagy alkalmazásán.”

Mint megírtuk, sokan attól félnek, hogy a törvény miatt leértékelődnek az ingatlanok, hiszen nem lehet azokat korlátozás nélkül adni és venni, illetve a bankok kétszer meggondolják majd, hogy hitelezzenek-e egy olyan ügylethez, aminél épp e bizonytalanság miatt nem tudják meghatározni az ingatan valós piaci értékét.

