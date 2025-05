Donald Trump közel-keleti diadalútra ment, tárgyalt Szíria elnökével is

Izrael;Benjamin Netanjahu;Szíria;Gázai övezet;Katar;Donald Trump;Iszlám Állam;Iszlám Állam (IS);

2025-05-14 21:30:00 CEST

Az amerikai elnök közel-keleti túrája második napján Katarba látogatott, ahol Dohában a katari emír fogadta. Ezt megelőzően a szaúdi fővárosban, Rijádban fél órán át egyeztetett Szíria ideiglenes elnökével.

Katar nem maradt le szomszédjától, Szaúd-Arábiától a magas rangú vendég fényűző kényeztetésében. Donald Trump amerikai elnököt Tamim bin al Táni sejk, Katar nyolcadik emírje fogadta a dohai repülőtéren. Aranyszegélyű bársonyszőnyeget terítettek az amerikai elnök lába elé, tevék vonultak fel és tradicionális kardtáncot is bemutattak a tiszteletére. A bőséggel aranyozott királyi palotában Donald Trumpból előbújt az ingatlanbefektető és nem győzte dicsérni a makulátlan fehér márvány belső teret. Azután, hogy Donald Trump a rijádi vezetéssel megállapodott egy 600 milliárd dolláros szaúdi befektetésben – beleértve, hogy a szaúdiak 142 milliárd dollár értékben vesznek fegyvert az egyesült Államoktól – Dohában is jelentős üzlet is köttetett: a Qatar Airways légitársaság 160 Boeing utasszállító repülőgépről írt alá szerződést, amelyet Donald Trump a legnagyobb megrendelésnek nevezett az amerikai gyártó történetében.

A látogatás előtt nagy felzúdulást keltett a katari kormány által az Egyesült Államok légierejének ajándékozni kívánt 400 millió dolláros Boeing 747-es, amelyet az elnök a kiöregedő jelenlegi Air Force One helyett használna, majd a jövőben épülő elnöki könyvtára rendelkezésére bocsátana. A vesztegetésnek is beillő ajándék ugyan egy mesebeli repülő palota luxusával van felszerelve, ám további egymilliárd dollárt kellene költeni a biztonsági berendezések felszerelésére és az olyan fontos extrák beépítésére, mint a levegőben való üzemanyag utántöltés lehetősége.

Történelmi jelentőségű találkozóra került sor Donald Trump amerikai elnök és Szíria ideiglenes elnöke, a Ahmed Huszejn es-Sar között. Huszonöt éve ez az első csúcstalálkozó a két ország államfői között, s jelentős lépés lehet afelé, hogy a közel-keleti ország a tizennégy éves polgárháború, s az Aszád-rezsim bukása után kitörhessen a nemzetközi elszigeteltségből. A megbeszélésre a Öböl Menti Együttműködési Tanács tagságát alkotó olajmonarchiák vezetőivel való tárgyalás mellett került sor. Donald Trump nagyvonalúan dicsérte az Aszád-rezsimet megroppantó Hajat Tahrir al-Sham (HTS) felkelő milícia vezetőjét, akit „kemény fickónak” és „harcosnak” nevezett. Ez a jellemzés legalábbis kényes kérdéseket vet fel. Az „el-Dzsuláni” felvett mozgalmi álnév alatt a férfi egykor az al-Káida tagjai is volt, Irakban amerikai egységek ellen harcolt, sőt, az USA által ellenőrzött börtönben is ült. Később a szervezettel megszakította a kapcsolatot és a szíriai polgárháborúban az Aszád-ellenes felkelők oldalán vezetett csapatokat.

Ezzel együtt az amerikai szövetségi kormány a HTS-t továbbra is terrorszervezetként tartja számon, ahogy az elfogásáért kitűzött 10 millió dolláros vérdíjat is csak néhány hónapja vonták vissza. - Valódi esélye van, hogy összetartsa az országot. Egy igazi vezér. Ő vezette a támadást, elég elképesztő fickó - hízelgett Trump a 42 éves ideiglenes államfőnek.

Szíria utcáin az emberek már kedd este tűzijátékkal ünnepeltek annak hírére, hogy a Trump-adminisztráció megszünteti az ország elleni gazdasági szankciókat, így polgárháborútól sebzett állampolgárok hamarosan csatlakozhatnak a világgazdaság rendszerébe, használhatnak hitelkártyákat és vonzhatnak az országba külföldi befektetéseket is. A találkozóra az Air Force One fedélzetén zárt ajtók mögött került sor, a beszélgetésbe telefonon Recep Tayyip Erdoğan török elnök is bekapcsolódott.

A beszélgetés tartalmáról Karoline Leavitt fehér házi szóvivő annyit árult el, hogy Donald Trump sürgette Huszejn es-Sart, ismerje el Izrael állam létét, segítsen az amerikaiaknak az Iszlám Állam elleni küzdelemben, valamint fokozatosan vegye át a felügyeletét több mint egy tucat börtönnek, ahol az Iszlám Állam mintegy 9 ezer tagját tartják fogva. Ez is mutatja az Egyesült Államok egyértelmű szándékát, hogy kivonuljon a térségből.

A Szíriát sújtó szankciók megszüntetése Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kifejezett kérése ellenére történt meg. Donald Trump eddig hiába ígért békét Gázában. Keddről szerdára virradó éjjel izraeli légicsapások több tucat civillel végeztek Gáza északi részén – jelentették a palesztin egészségügyi illetések.

Donald Trumpot a három állomásból álló közel-keleti útjára a FIFA elnöke, Gianni Infantino is elkísérte. Az Egyesült Államok jövőre Mexikóval és Kanadával közösen ad otthont a labdarúgó világbajnokságnak, Katar pedig az előző vb rendezőjeként szolgálhat hasznos tanácsokkal a leendő házigazdának. Az amerikai elnök a tervek szerint Katar után az Egyesült Arab Emírségekbe repül.