Borzalmas apparátus és ostobázás: Csányit hecceli Kubatov

Ferencváros;Kubatov Gábor;Fidesz;MLSZ;Csányi Sándor;

2025-05-16 09:00:00 CEST

Egyre közönségesebb stílusban támadja a szövetség elnökét a legnépszerűbb klub vezetője: az egyik mögött 33 éves gazdasági teljesítmény áll, a másik mögött a Fidesz.

„A sportág emberierőforrás-minősége (tulajdonosok, sportvezetők, edzők) nem javult a megcélzott mértékben és ütemben, a kívánatosnál lassabb a fejlődés.” Mindez az MLSZ stratégia 2025-2030 címet viselő összegzésben szerepel, amelyet a közgyűlés előtti napokban hozott nyilvánosságra a szövetség és több, valóban forradalmi változást belengető javaslat (az öt magyar szerepeltetése, a bónuszrendszer reformja) közepette mintha elsiklott volna a célzott az üzenet. Pedig Csányi stratégiájának egyik, ha nem a leglényegesebb eleme, hogy emelni kívánja a labdarúgásban érdekeltek intellektuális szintjét, ami ezek szerint a kívánatosnál lassabb ütemben halad. Ez a plasztikus minősítés hungarikum a maga nemében, ilyen kulturáltan még semelyik vezető nem írta le, hogy a sportágában tapasztalt általános vezetői szint nem pálya.

A kritikában nincs nevesítve, hogy ki és milyen stílusban szól hozzá a labdarúgás ügyeihez, de nem kell atomfizikusi képesség ahhoz a felismeréshez, hogy Csányi Sándor a legnagyobb beszólásokat a legnépszerűbb klub elnökétől kapja. Az előző heti közgyűlés után Kubatov Gábor, az FTC elnöke közösségi oldalán ezt írta a magyar tehetségeket helyzetbe hozó döntés ellen kardoskodva: „Csak csendesen megjegyezném, hogy velünk, akik hat éve folyamatosan megnyerjük a bajnokságot, zsinórban hatodszor jutottunk be az európai csoportkörbe vagy főtáblára, és klub szinten a legtöbb játékost adjuk hazánk válogatottjának – nos, velünk erről senki sem egyeztetett. Az MLSZ döntése a legnagyobb ostobaság, amit az elmúlt 14 évben láttam.” A kritika simán belefér, ámbátor nem kicsit árnyalja, hogy Kubatovnak azért a Klasvik vagy a Plzen 11 perc alatt lőtt triplája után mintha ennél valamivel kisebb lett volt az egója. Pedig Csányi ötletét az öt magyar szerepeltetéséről Orbán Viktor is felkarolta, az állami sportnapilapban legalábbis az jelent meg, hogy szerinte épp itt az ideje ennek, mert fontos, hogy a bal kéz tudja, mit csinál a jobb. Úgy látta, az akadémiákról elég nagy számban jönnek ki olyan jól képzett fiatalok, akiket bátran lehet játszatni akár az első osztályban is, és elismerte, ebben a Felcsút sem jár az élen. „Külső kényszer, hogy be kell engedni a magyar fiatalokat, szükséges! Bízom benne, hogy az MLSZ kikényszeríti a változást.”

Csányi visszafogott stílusban válaszolt az M4 stúdiójában az ostobázásra: „Elég jelentős összeget lehet elbukni. Látható, hogy a Fradinál volt a legtöbb külföldi az elmúlt szezonban, de a helyzet javult, már ők is törekednek arra, hogy fiatalokat építsenek be. Bízom benne, hogy ha nem is a következő, de a 2026/2027-es szezonban lesz annyi fiatal magyar tehetség a Fradiban is, hogy tudja teljesíteni ezt. Nem büntetni, hanem ösztönözni szeretnénk.”

Pedig Csányi még akkor sem rántott kardot, amikor simán lehetett volna, 2017 áprilisában Kubatov egy sajtótájékoztatón kijelentette: „Csányi Sándor a legjobb MLSZ-elnök a rendszerváltás óta. Illethet engem kritikával, de az biztos, hogy megbízhatunk benne gazdaságilag. Rengeteg munkát belefektet, benne van a lelke, azonban borzalmas apparátus dolgozik alatta.”

Aztán tavaly januárban Kubatov ezt állította őszi szezonértékelőjében: „A magyar labdarúgásnak van egy kevéssé fejlődő része, ez pedig a bírók. Valamilyen konzultációval ki kell segíteni őket a gödörből. A játék tisztasága és az erkölcs azt diktálja, hogy ha hibáztunk, azt be kell ismerni. Az a kérdés, hogy ez kinek a felelőssége, ki viszi a testületet, milyen munkát végez, elszámoltatják-e. Az is zavar, hogy ha kritizálsz, eltiltást kapsz.”

Csányit az M4 Sport stúdiójában akkor is elegánsan kimért stílusban hárított: „Azt nem szeretem, amikor magas rangú, akár politikában is érintett klubvezető kritizálja a játékvezetést, mert ezt egyfajta nyomásgyakorlásként élem meg, az pedig soha nem jó. A kritikát én a futballklubok menedzselésénél kezdeném. Van tennivaló a sportigazgatóknál, mert hány olyan igazolás volt már, aki pályára se lépett, csak kidobták érte a pénzt?! Ha megnézem, hogy a magyar klubok mit tettek hozzá a játékvezetés fejlesztéséhez, hány játékvezetőt vonzottak be, akkor semmit.”

Ezek után az előző héten Kubatov ostobázta az MLSZ döntését.

Kubatov Gábor a Parlament honlapja szerint mechanikai műszerész, majd jóval később, már vezető politikai káderként a Budapesti Kommunikációs Főiskola kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. Nyelvvizsgája nincs.

Csányi Sándor a közgazdaság-tudomány doktora.