Június közepén szavazhatják meg az átláthatósági törvényt

Fidesz;jogalkotás;Országgyűlés;átláthatósági törvény;

2025-05-15 15:50:00 CEST

Ha csak a Fidesz nem gyorsított eljárásban akarja tárgyalni, avagy Sulyok Tamás nem küldi alkotmányossági kontrollra.

Már a jövő hét keddi ülésén napirendre tűzi az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely „a közélet átláthatóságáról” címet viseli – írja a Telex.

A tervezetet Kövér László házelnök csütörtökön terjesztette be a házbizottság ülésére. A parlamenti honlapon is megjelent napirendi javaslat alapján az általános vita kedd estére várható. Itt az előterjesztő Halász János mellett a kormány és a parlamenti frakciók is ismertethetik álláspontjukat.

A törvényjavaslat azonban csak akkor kerülhet a plenáris ülés elé, ha az igazságügyi bizottság tárgysorozatba veszi, amire nagy valószínűséggel már hétfőn sor kerül, miután Vejkey Imre, a bizottság KDNP-s elnöke hétfő délelőtt 10 órára hívta össze a testület ülését.

A jelenlegi ülésterv alapján a törvényről a június 10-ei héten szavazhat az Országgyűlés. Az sem kizárt, hogy a Fidesz–KDNP sürgősségi eljárással már a jövő hét elején át akarja vinni a javaslatot, ahogyan korábban is előfordult hasonló eset. Eddig nem érkezett hivatalos információ ilyen szándékról, de a házszabály értelmében már keddtől lehetőség nyílhat a szavazásra, ha a kormánytöbbség kivételes eljárással élne.

Az elfogadást követően az Alaptörvény szerint Kövér Lászlónak öt napja van aláírni a törvényt és továbbítani azt a köztársasági elnöknek. Sulyok Tamás ezt követően szintén öt napon belül dönthet az aláírásról és a kihirdetésről. Gyakran azonban nem használják ki a teljes határidőt; például a gyülekezési törvény módosítását már néhány órával a szavazás után aláírta az államfő, amellyel gyakorlatilag betiltották a Pride-ot.

A mostani törvényjavaslat – ha a megszokott menetrend szerint halad – a kihirdetést követő harmadik napon, vagyis várhatóan június közepén léphet hatályba.

Ugyanakkor Sulyok Tamás köztársasági elnök élhet vétójogával is. Ha nem ért egyet a törvénnyel vagy annak valamely részével, visszaküldheti az Országgyűlésnek megfontolásra. Amennyiben pedig alkotmányellenesnek tartja, az Alkotmánybírósághoz fordulhat normakontrollért, amely harminc napon belül dönt az ügyben. Ha a testület elutasítja a törvényt, azt ismételten a parlament elé kell vinni. Amennyiben azonban nem találják alkotmányellenesnek, a köztársasági elnök köteles azt aláírni és kihirdetni.