Egy gyönyörű barátság kezdete

román elnökválasztás;

2025-05-17 06:00:00 CEST

Miután éveken át úgy jártunk a városaikba és a boltjaikba, mint valami múzeumokba, Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt mára egy foglyul ejtett állam lett, Románia is lekörözte - ezzel a címmel közölt terjedelmes írást az egyik legnagyobb román portál, a Hotnews annak apropóján, hogy George Simion szélsőjobb elnökjelölt az orbáni „keresztény, szuverenista” politikát jelölte meg követendő mintaként. Hogy miért, az egyértelmű. Azért, mert e két politikus által képviselt, egymást kizáró román és magyar nacionalizmus dacára, a vasárnapi választáson győzelemre törő Simion valóban csodálja a magyar miniszterelnököt, akinek a gazdasági kudarc, elszegényedés és elszigetelődés ellenére sikerült tizenöt éven át hatalomban maradni és megőrizni lakossági támogatottságát.

Ez a hatalomtechnika, valamint az általa hangoztatott, liberális demokrácia ellenes, szuverenista-keresztény szólamok sztárrá és ikonná tették a magyar vezetőt a szélsőjobboldalon világszerte, Romániában is szép számmal vannak csodálói nem is csak az erdélyi magyarok körében. Az ottani magyar kisebbség ahhoz túlságosan fél a magyarellenes volt focihuligán politikustól és pártjától, hogy a különben félistenként csodált nemzet miniszterelnökére hallgasson ezúttal, de elbizonytalanításuk, a vasárnapi voksolástól való távolmaradásuk is katasztrofális következménnyel járhat Románia európai, demokratikus jövőjére nézve. A román demokraták abban reménykednek, hogy Orbán Simion felé tett gesztusa elriasztja magyarellenes szavazóinak egy részét, ezért minden adandó alkalommal emlékeztetnek, hogy a magyar kormányfő nemcsak EU- és demokrácia ellenes, nemcsak csődbe vitte az egykoron régióbeli éllovas országot, hanem Nagymagyarország-párti is.

Nem Orbán Viktor tihanyi beszéde fogja eldönteni a rendkívül szoros romániai elnökválasztást, hanem a külföldön élő és szavazó románok. A tét pedig nagyon nagy. Többek között azért is, mert egy esetleges George Simion elnök – Călin Georgescu miniszterelnök tandem egy orbáni oroszpárti, Ukrajna ellenes politikát honosítana meg a NATO keleti szárnyának kulcsállamában és tovább erősítené az Európai Uniónak már így is sok fejtörést okozó Orbán-Fico párost.

Simion már évek óta dicsérgeti nyilvánosan a magyar miniszterelnököt, de most, miután Orbán is megelőlegezte számára az együttműködést, e „gyönyörű barátság kezdete” Romániában és az Európa Unió-szerte is beindította a vészcsengőket. Nemzetközi értékelések szerint Románia rendszerváltás utáni történelmének legfontosabb választása elé néz vasárnap. Mindezt súlyosbítja, hogy Lengyelországban is vasárnap rendezik az elnökválasztás első fordulóját. Az EU-párti elnökjelölt első fordulós győzelme biztosnak tűnik, de a második fordulóban nyitottá válik a verseny, a konzervatív szuverenista elnökaspiráns biztosan számíthat a harmadik helyen mért szélsőjobb jelölt támogatására. A két legnagyobb, geopolitikailag legfontosabb ország, Románia és Lengyelország esetleges irányváltása új erőviszonyokat, egy új Európát teremthet. Olyant, amitől azt hittük, hogy a vasfüggöny lebomlása után végképp megszabadultunk.