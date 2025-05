Kiszállt a magyar állam az egykori Vodafone-ból, a tranzakciót az adófizetők számára előnyösnek nevezték

Vodafone;csere;részvények;4iG Nyrt;Jászai Gellért;Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt;One Zrt;

2025-05-16 21:12:00 CEST

A kiszállásért a magyar állam kisebbségi tulajdonrészt kapott a Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó 4iG Nyrt. egyik leányvállalatában

Részvénycserés ügyletek révén a magyar állam teljes mértékben kiszállt a gyakorlatilag állami pénzből megvásárolt, korábban Vodafone néven ismert, most One cégből. Cserébe kisebbségi tulajdonrészt kapott a Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó 4iG Nyrt. egyik leányvállalatában – derül ki az állami befektetési holding, a Corvinus Zrt. közleményéből, amely egyébként megjegyzi, hogy a tranzakció az adófizetők számára előnyös.

Nem ez az első eset, hogy az Orbán-kormány hasonló konstrukciót alkalmaz: korábban a 100 százalékban állami tulajdonban lévő Budapest Bankot (BB) játszották át a NER-hez köthető Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bankba. Az állam részesedése mára ott is 20 százalék alá csökkent, így érdemi beleszólása nincs a bank működésébe.

A Vodafone Magyarország Zrt.-t 2023 januárjában vásárolta meg a magyar állam és a 4iG Nyrt. közösen, 660 milliárd forintért. A többségi, 51 százalékos tulajdonrész akkor is a Jászai Gellért által irányított 4iG kezébe került, míg az állam csak 49 százalékot szerzett. A 4iG-nek nem volt elegendő forrása a vásárláshoz, ezért a Magyar Fejlesztési Banktól vett fel hitelt – vagyis a tranzakció jelentős részét végső soron az adófizetők finanszírozták. Ennek ellenére az állam már akkor is csak kisebbségi tulajdonos lett.

Most a Corvinus Zrt. arról számolt be, hogy átalakította a tulajdonosi szerkezetet. 2025 elején a Corvinus Zrt. közvetlen részesedése a One Magyarország Zrt.-ben és a V-Hálózat Zrt.-ben (a Vodafone utódvállalataiban) egyaránt 29,5 százalék, míg a 4iG Távközlési Holding Zrt.-ben – korábbi nevén Antenna Hungária Zrt. – 23,22 százalék volt. A többlépcsős tranzakció eredményeként a Corvinus Zrt. 37,9 százalékos, míg a 4iG Nyrt. 62,1 százalékos közvetlen tulajdonrészt szerez a 4iG Távközlési Holdingban, amely egyedüli tulajdonosa lesz a One Magyarország és a V-Hálózat cégeknek. (Érdemes megjegyezni, hogy az Antenna Hungária – most V-Hálózat – évtizedekig 100 százalékban állami tulajdonú volt.)

A Corvinus Zrt. szerint a befektetés pénzügyi szempontból eredményesnek bizonyult, amit független nemzetközi tanácsadók értékelései is megerősítettek – áll az állami cég közleményében.